離婚身價不減！宋慧喬業配文「1字400萬」　靠代言入手5億豪宅

韓星宋慧喬昨（27日）被媒體透露，以195億韓元（約台幣5.2億元）價格買下位於首爾龍山區漢南洞地下2層、地上5樓的7層高級大樓；根據美國時尚雜誌《Women’s Wear Daily》指出，宋慧喬光是2月發的業配文，一篇就要價48萬美元（約台幣1300萬元），許多廠商不顧天價價碼，仍要宋慧喬為自己的品牌代言，魅力、吸金功力一流。

宋慧喬是各大品牌的寵兒，有著「代言女王」稱號，跟宋仲基離婚後並未馬上回到戲劇圈賺錢，靠著代言、出席時尚活動就能輕鬆賺進數億元。《Women’s Wear Daily》報導指出，宋慧喬2月的業配文，一篇至少48萬美元，細察宋慧喬2月總計發了5篇精品業配文，短短內容240萬美金（約台幣6700萬）就輕鬆入袋，她所撰寫的內文僅有Hashtag品牌帳號，其中一篇甚至只打3個字，換句話說，她1個字等於要價400多萬，只要寫10篇就能賺到1億，吸金力實在驚人。

宋慧喬吸金有術，理財方面更是跌破眾人眼光，她3月以個人名義購入位於首爾龍山區漢南洞地下2層、地上5樓的新建7層高級大樓，並於4月底完成過戶，房屋仲介透露，該建築物於2014年新建，投資價值充分。記者更透露，宋慧喬會購入該大樓，出發點是為了媽媽，希望母親頤養天年舒服自在。

宋慧喬是出了名的富婆，除了新購入的大樓，她在首爾三成洞曾有三間不動產，分別於2004年、2008年、2017年購買，加總金額為171.5億韓元（約台幣4.6億元），但2004年購入的獨棟豪宅已於去年以91億韓元（約台幣2.4億元）賣出。此外，她紐約曼哈頓更有一間酒店式公寓，堪稱「大產大亨」也不為過。

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