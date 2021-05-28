《六人行》重聚催淚！珍妮佛坦承曾曖昧男主角：我們彼此很有感覺

「如果那幾年，我每天花好幾個小時來扮演愛你，你怎知我沒有真的愛過你？」

演員戲裡為愛痴狂，走出戲外，究竟能否完全切割，這個問題，昨晚由美國經典劇集《六人行》（Friends）的「瑞秋」珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、「羅斯」大衛史威默（David Schwimmer）親自解答了。

這部美劇自1994年起播出，成為無數影迷中難忘回憶，最後在2004年畫下句點。睽違17年，這些經典角色的演員們在電視台重金力邀下，重回當年拍攝的片廠攝影棚，錄製《六人行：我們又在一起》（Friends:：The Reunion），和觀眾回味美好時光，一踏進攝影棚，觸摸到那些道具、擺設，勾起無限回憶，6個人當場眼淚潰堤。

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主持人詹姆斯柯登詢問，你們當時這麼性感又漂亮，難道拍戲沒有碰出火花嗎？大衛打破沉默說，「第一季的時候，我整個人對珍妮佛非常著迷，我們有一段時間，都對彼此很有感覺，但就像兩艘錯過的船隻，我們身邊一直輪流有伴侶，所以不曾越線，我們都尊重這點。」

事過境遷，珍妮佛也大方表示，彼此的確有好感，情愫流動是真的，「我有一次跟他說，如果我們的初吻，就獻給了全國電視機前的觀眾，想到就好討厭」，結果沒想到，他們的初吻還是留在劇裡那間咖啡店。

這經典一幕，羅斯與曾經年少暗戀的瑞秋在店裡吵架，氣得奪門而出，瑞秋卻在燈光熄滅後，發現對方還在門外等待，雙方視線交集愛戀滿溢，終於上演深情一吻。

飾演「莫妮卡」的柯特妮考克斯（Courteney Cox）說：「我前幾天又看了一遍，他們在咖啡廳裡親吻那一幕，我幾乎都快哭了，你們能清楚感覺到那股張力，那真是完美的一場戲，我覺得你們演技真好。」如今，演員本尊揭密，那不是演戲，是真實情感的交流。

劇裡分分合合，最終在另一齣影集《喬伊》裡暗示觀眾，這一對應該又結婚了。珍妮佛說：「我們把對彼此的欣賞與愛慕，都傾注於瑞秋與羅斯身上。」台下觀眾齊聲惋惜。

大衛說：「我回想起頭一、兩年，排戲休息的時候，我們都會依偎在沙發上抱在一起睡覺，你們怎麼會不知道，我們彼此喜歡？」其實另外4個人看在眼裡，只是沒戳破。

17年後重聚，他們圍著圓桌、手拿劇本，再度演繹這段令人難忘的情節，歲月留下痕跡，珍妮佛、大衛也都過了50歲，最終沒有如劇情接吻，他們向彼此伸出友誼的雙手。

主持人又問，你們曾想過，或許可以再拍一集？或是拍個電影版？飾演「菲比」的麗莎庫卓（Lisa Kudrow）斬釘截鐵地說：「沒想過！」全場大笑。她指出，因為兩位編劇說過，結局已經非常圓滿，若要再續前緣，必須攪亂角色們的美滿生活，才會有故事能寫，「我可不希望誰的圓滿結局遭攪亂！」演員跟觀眾一樣，太愛這些角色了，寧願保留美好回憶，不開心時重溫影集還能開懷大笑。

有人說最浪漫的事，就是愛上你的好朋友，與知己相愛相守。但面對未知的結局，很多人跟瑞秋、羅斯一樣，鼓起極大勇氣才能跨越那條線。也有人跟珍妮佛、大衛一樣，寧願保持友情的距離。

大衛語帶遺憾，「我們當時無法再前進一步」。後來，珍妮佛與大衛各自嫁娶，最後又都離婚了。

柯特妮說：「不過這樣的結局很棒，如果你們當初在一起，卻沒有走到最後，結局可能就不如現在。」說的沒錯，若她們在真實人生陷入愛河，或許就沒有17年後，6個老朋友重聚的溫馨畫面，想想布萊德彼特吧，為友情感動與為愛情傷心的眼淚，還是意義大不同！