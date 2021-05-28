在家防疫別耍廢！關穎熱舞跳出好身材　孫芸芸性感穿搭成帶貨女王

在疫情面前，誰都顯渺小。無論是億萬富豪、或是政商名流，防疫警戒期間，都只能待在豪宅裡乖乖STAY AT HOME，以往穿梭派對、秀場跑趴的名媛貴婦，沒有耀眼奪目的舞台，在家耍廢也堅持要美美的。孫芸芸變身帶貨達人，連發美圖推薦自家飾品；關穎則化身「深夜舞后」，放飛自我熱舞，好身材讓粉絲流口水；自稱「瘋瘋貴婦」的殷悅Melody，綜藝節目暫停錄影，只好在家直播與粉絲暢聊近況，一邊品酒乾杯！

沒有事能抵擋女人的購物欲！不能出門，正是網購好時機。在IG擁有百萬粉絲的名媛孫芸芸，自創飾品品牌「YUN YUN SUN」，天生麗質的她，待在家戴自己設計的珠寶自拍，依舊是超模氣勢，展示項鍊、戒指、耳環，畫風百變，各種擺拍姿勢，都是美到不行。

名媛都是帶貨達人，粉絲想要獲得孫芸芸同款，立刻透過網購入手。其實，上班族平常工作都是正式襯衫、套裝或穿制服，現在難得在家，喜歡的私人衣物、珍藏飾品，別放著蒙灰塵，把家裡當成秀場，幻想自己是時尚女模，一套套換搭不同風格自拍，正是挖掘多面自我的好時光。

關穎，就是最佳例子。在家防疫的她，白天扮演好媽媽，要陪3個小孩遠距學習，畫畫、拼圖、玩球，忙碌到不行，直到晚上孩子們都入睡了，她整個放飛嗨了起來，變身「深夜舞后」拍抖音，在閃爍的小型霓虹燈照耀下，穿著性感上衣、短褲熱舞，長髮一甩，扭腰擺臀跳起來，宛如20多歲的年輕辣妹，纖細身材根本不像個媽媽。

粉絲驚訝她活動力強，關穎說：「其實也很累了，但再動一下，比較不會有負面情緒，看可不可以睡得更好。」黃小柔留言：「真的很激勵人心。」還有朋友說：「你這樣老公怎麼受得了，應該很快生第四個了。」關穎爆笑回覆：「妳誤會囉，他還幫我把後面的disco light打開後，跟我說跳久一點，我要進去房間打電動了。」大方披露夫妻私下互動。

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同樣貌美的時尚媽咪Melody，因為綜藝節目暫停錄影，難得開直播互動，暢聊防疫、網購還唱歌犒賞粉絲，她強調女人在家不能變黃臉婆，「油頭垢面3天就要有1天變美」，見粉絲也不隨便，淡妝、髮型都set好才敢亮相。她笑說，這段時間小孩都在家，父母陪著線上教學，大家心裡很苦悶，就是要來點「媽咪JUICE」，喝點酒放鬆情緒，有一天，她約無聊在家的女性朋友小酌，利用社群軟體視訊，連續喝了6輪，從下午3點喝到8點，喝了一瓶半才罷休，還被老公唸了一下。

Melody直播夾雜ABC腔調跟「ㄓㄘ不分」的台灣國語，言談超級活潑，粉絲還以為喝醉了，她趕緊澄清酒量很好，「有人說我喝醉，我100分清醒！」甚至跟朋友相約找教練遠端視訊運動，因為一個人練習怕懶惰，有人約就變積極，好身材就是這樣來的。防疫期間，她也呼籲大家待在家別亂跑，非得出門就全副武裝，就算被當神經病也不在乎，Melody說最慘的還是男人，因為不能出門，老公必須靠她下廚填飽肚子，只能乖乖聽話。

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