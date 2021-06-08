專訪／疫情低點加碼買！「副業女王」ㄚ頭傳授理財妙招　成功心法「永遠不小看自己」

伸手摘星，未必如願，至少不會弄髒你的手。也許有一天，你也會成為別人的光。

曾祈求救星、有人拉自己一把的ㄚ頭（詹子晴），從黑澀會美眉的可愛娃娃音女孩，靠著嚴格自律和不服輸的精神，蛻變成演藝圈「副業女王」，成立手搖飲、餐酒館、桌遊多家店面，創造上千萬年收入，最近更進軍電商平台，邀年輕人輕鬆創業，她給有心自立的小資女的建議是：「千萬不要小看自己！」

「就算失敗了，我也比別人優秀！」

「是環境改變了我」，年僅33歲的ㄚ頭，從小就愛存錢，現今擁有2棟房產和各式老闆頭銜，說起成長時期的困頓、演藝事業的不穩定，依舊滿面笑容，娃娃音、低收入戶、單親家庭、學歷不高這些外在因素，留下被同學取笑、欺侮的陰影，曾讓年幼時的她個性有點自閉，卻也是她勇往直前的動力，激發了內在更強大的自我。

沒有念過大學，二專也沒有畢業，ㄚ頭坦言學歷不高，在念書階段完全與創業管理如同平行線無交集，卻在當老闆後從零開始，學習行銷、營運、會計，學習看財務報表，即使不被看好也未放棄，「我覺得就算失敗了，也比同一起跑點的人優秀的原因是，至少我曾經當過老闆，我學過怎麼做生意，失敗了，我也比大家強得多。」

自律存款，穩健投資不躁進

萬事起頭難，ㄚ頭有牡羊座的優點：積極、有衝勁。從18歲開始，她就嚴格自律，要求自己每月固定存款1.6萬元，交通費額度只有2,000元，扣完就走路回家，再將存款定期定額購買基金，即使2、3個月沒收入也不停滯，花了5年存到第一桶金。她笑說存第一筆最辛苦，之後錢會很快翻倍。她28歲就花了1,470萬元，為媽媽和弟弟買了第一棟房。之後小房換大房，再花1,880萬元選在離電視台近的內湖區置產，去年婚後在內湖又砸了4千多萬元購入80、90坪的新家。

有了專屬的窩，讓ㄚ頭的心定了下來，談買房首選因素，她認為是地點，當初有朋友推薦房價較低的新店、中永和，但為了方便錄製電視節目、管控副業店家，寧願努力多賺錢還貸款，也要選地段好的房子。

隨著房價急速飛漲，她並不打算當房產投資客，選擇把錢放在漲幅較大的標的：基金，「現在全球疫情關係，我覺得反而是進場的好時機，低點時買進，放長期來看，我的基金都買3、5年以上才決定是否贖回」。

ㄚ頭是個穩健型投資者，對股票、房產態度保守，最近持續買進美金、人民幣，趁著美金幣值跌至27元，大量購入或轉投資相關基金標的，雖然暫時無法出國，但她想法樂觀，「我覺得遲早有一天回歸正常的生活，會持續買一些以後用得到的外幣」。

從零學起，向專業請教

投資副業亦是如此，ㄚ頭思路清晰，主持綜藝節目、廣告代言的酬勞，依照行情趨勢，持續注入投資基金，不會與副業盈虧混合，絕不拿本行收入補錢坑。她起初為方便與朋友聚會，開了第一家餐酒館，陸續跨足到不同產業，先從產品設計、品牌打造、財務規劃找到財富密碼，站穩腳步，才會開啟下一個新起點。

在一窩蜂黑糖珍珠鮮奶風潮裡，她旗下手搖飲品牌「不要對我尖叫」，結合台灣傳統茶香與小清新質感，走出了自己的路線，再透過總代理進軍海外，於全球香港、東南亞、美加等處開設32家分店，砸了3、400萬註冊商標，就是不讓心血被輕易盜走。

腦筋動得很快的她，利用人脈與良好形象做基礎，加入信賴的股東，採取異業結盟方式，讓旗下髮廊晚上變身酒吧、美容中心結合婚顧公司為新嫁娘服務、手搖飲進軍超商販售，將合作效益發揮到最大，親力親為的程度，讓人刮目相看，顛覆了昔日「藝人創業只是砸錢」的刻板印象。

飲料店開放加盟時，也讓ㄚ頭學到了一課，加盟主裝潢新店面、叫貨，一直由總公司代墊裝潢和貨品費用，尚未點交付款。會計有一天打電話跟ㄚ頭說，公司只剩下7萬元現金，很快就要發放員工薪水100萬元，她被嚇壞了，趕緊和股東溝通，先透過增資度過難關，「畢竟我們不是沒有賺錢，而是錢一時軋不過來。」從此她學習看財務報表，了解創業要設停損點，還要準備固定開銷的週轉金，每一步都很謹慎。

ㄚ頭想傳授小資女的座右銘是，「任何年輕人都不要小看自己，不要覺得我什麼都不厲害、沒學過，你不去試，你永遠不知道能做出什麼？」

那副業女王的下一步，是什麼？

不讓「電商女帝」邵庭專美於前，ㄚ頭與老公王惟立最近成立電商平台，要讓小資族輕鬆創業，靈感來自每次到學校演講時，台下學生們對她當老闆的羨慕眼光，他們沒有演藝圈的風光收入，如何打好創業地基？ㄚ頭聊起新目標，欣喜語氣更高昂了，「我們要做的平台是，你想賣的商品，我們從公司幫你出貨，或者幫忙研發，賣不好就選別的產品，你不覺得很棒嗎？我覺得這是一種回饋，做這麼久副業，終於想到一個方法可以幫助別人創業！」

現有電商平台種類繁多，能提供網站及金物流管理項目，賣家必須支付一筆為數不小的管理費，ㄚ頭構想的平台野心更大，包括生產研發、出貨包裝、金流管理、售後客服這些程序通通承包，讓創業者只要輕鬆選擇商品，每月繳納1、2千元管理費即可，不用擔憂苦心打造的商品滯銷，留在倉庫賠錢。與眾不同的創意，必經崎嶇之路，化身工作狂的ㄚ頭，連跟好友郭書瑤、劉品言、張愛雅去小琉球度假，大家在拍網美照時，她也要用手機遠端遙控、指派下屬工作，收獲了姊妹淘們的白眼。

疫情逆勢，想回饋幫助他人

隨著台灣疫情升溫，餐飲界收入大減，讓ㄚ頭加速了電商平台的計畫，她說，許多身邊當媽媽的人，因為疫情關係，家庭收入不穩，想嘗試開店當老闆，成為斜槓一族，希望這個方式能幫助需要多一份收入的人，「疫情爆發後，我覺得這是最好的解決方法，很多人收入變半薪，或者創業受阻、關店，我覺得很可惜，若能透過這個模式，讓他們每個月多點5千、1萬元收入，對很多人說，都是一筆可觀的金額。」

全心投入副業，ㄚ頭期待電商平台成立後，讓年輕人少走一些冤枉路。她直言當老闆真的很辛苦，每次演講分享心得，就是希望影響別人，讓他們變成更好的人，「小時候，我是一個很渴望救星的人，誰可以救我、拉我一把，我有這個能力的時候，每次去演講都很希望，底下的學生可能100個只要有1個，你聽進去了，你的未來就有可能因我而改變。」

給小資女的理財tips！

按部就班：每天做事要有計劃表，按順序完成重要事項，不能拖延鬆懈。

強迫儲蓄：每月先扣掉固定金額投資，剩餘收入才能消費，先存到100萬後翻倍很快。每年會規畫犒賞自己的禮物、應酬費、旅遊基金等項目金額，不能超額花錢。

長線投資：找專業理財顧問規畫買基金、外幣，至少放3、5年長期觀察，再考慮是否贖回，只買1、2年容易卡在高點賠錢。疫情當下遇低點，更要加倍買進，若回穩則恢復原先金額。

房產首選地段：買房要冷靜議價、守住底線，選擇關鍵在於「地點」，要挑採光好、視野好、離工作地點近的房屋住，寧願努力多賺點錢還貸款。

不亂補錢坑：投資副業時，要懂得看財務報表。各個項目獨立運作，不會互相影響，不能虧損時彼此補坑，要有盈餘才能投資下個標的。