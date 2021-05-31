《火神》後勁強！劉冠廷引爆觀眾淚海　完結篇留下3伏筆

消防職人劇《火神的眼淚》29日播出大結局，大員市娛樂城在議員關說施壓之下，消防安檢違規被銷單，最終引發熊熊大火，造成同安分隊3名消防員殉職，陳庭妮劇中選擇成立警消聯盟，走上推動改革法案一途，同安分隊也在年輕菜鳥加入之後，展開一番新氣象，結局吸引PTT台劇板網友熱烈討論，直呼「後勁強」。

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林義陽（劉冠廷 飾）因救王議員受困火場，娛樂城孫董為救保險箱施壓消防局長，使用雲梯車射水，造成3樓爆燃，當場吞噬林義陽與其他2名消防員的生命，因為林義陽在安檢單簽名，當天又是休假救火，最終背上火勢失控的黑鍋，家屬只獲得市長、科長搪塞白包、撫卹金，故事情節過於黑暗，讓觀眾看得又生氣又無奈，最終徐子伶（陳庭妮 飾）找上王議員，讓他說出消防員殉職真相，並辭職下台接受檢方調查。

而林義陽留給徐子伶的遺書，成為全劇最大淚點，信裡他寫道：「如果有一天我因為救人而死，請妳一定要忘記我死時的慘狀，因為我是壯烈犧牲，是很帥的，沒有比這更值得的事了。」留下消防員的職人精神，徐子伶也成立警消聯盟，走上推動改革法案一途。

邱漢成（溫昇豪 飾）承襲父志，最後選擇不轉行當業務，留在消防隊，並在學弟士氣低迷時，帶領大家找回救火的初衷及使命，不過這個決定也讓家庭決裂，老婆帶著小孩回娘家。張志遠（林柏宏 飾）在娛樂城險些喪命，被邱漢成一番話點醒，和父親解開當年玩火導致哥哥身亡的內心創傷，結局收在張志遠上天台點煙，致敬已故兄弟林義陽，戰友情誼盡在不言中，被網友讚「後勁持續很久」、「推開放式結局」、「點煙很不錯吧，意味深長」。

《火神的眼淚》第一季完結篇留下三大伏筆，包括邱漢成能否和妻子重修舊好？張志遠和護理師小辣椒會不會終成眷屬？以及徐子伶最終能否爭取到警消權益？都吊足觀眾胃口，對此，製作人湯昇榮昨在臉書直播宣布會製作第二季，消防員的故事將繼續發展下去。

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