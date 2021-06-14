專訪／ㄚ頭捶肚自證沒懷孕！慶新婚1年「剛過試用期」 喊話老公：有你在就很安心

ㄚ頭（詹子晴）去年嫁為人婦，近日與老公王惟立喜迎新婚1週年慶，她笑說：「恭喜老公通過試用期，以後請有耐心長期使用喔！」因為疫情關係，夫妻倆更懂珍惜彼此，感情更好，雖然不能出國旅遊慶祝，但天天一起創業作伴，「有你在就很安心」。正值衝刺事業階段，她打算等2、3年後再考慮懷孕生子，每每被媒體逼問肚子有動靜嗎？都忍不住笑著捶肚子說：「沒懷孕、沒有吵架！感情很好！」

和老公專心創業，計畫2年後當媽

晉升副業女王後，ㄚ頭與老公一起共同經營店家，關係既是親密伴侶又是工作夥伴，做事講求效率的她，個性比慢郎中的老公急切，每天都會訂下目標，督促老公執行，自嘲像是士官長操練底下部屬，都會追問進度，連老公包裹放半個月不想拆，都會讓她小爆炸。不過，交往至今10年，已經像老夫老妻相處，不會刻意慶祝節日。

昔日黑澀會美眉的夥伴們，像貝童彤、小蠻等人都已當媽，每次聚會到一半，女性朋友就要拿手機看監視器畫面，觀察小孩狀況，或者碰面才一小時，就急著趕回家照顧孩子，這樣的生活，33歲的ㄚ頭一點都不羨慕，她認為每個人的想法不同，現在全心拚命創業，連睡前都要和老公聊工作，還沒調適好心態當媽媽，想等未來事業有成後，才會放鬆下來，考慮孕育下一代，「希望到時候是全心全意照顧小孩」。

最佳姊妹淘，幫瑤瑤挑新對象

婚姻生活美滿，她也會熱心幫朋友介紹對象，尤其是最好的姊妹淘郭書瑤。兩人感情好，最多一週見面5天，都會吃飯或在家看電影，她曾要對方開出男友條件，但瑤瑤說要憑感覺，ㄚ頭笑說，「我知道她基本要求就是要高，這很容易呀！哈哈！」幫好友推薦過對象，未來能不能成得看緣分。

這兩年不能出國，ㄚ頭把旅遊基金都拿來慶生，4月花了好幾十萬元，邀請上百位賓客開趴慶祝，包括陳柏霖、柯震東都是座上賓，讓外界驚訝她人脈之廣，繼「副業女王」之後，又被封為「演藝圈人脈王」。被冠上新頭銜，她直說壓力超大，人脈王應該是指邱瓈寬、藍心湄這樣的前輩，她只是喜歡找朋友周末聚會，結識不少朋友，以前會去柯震東兄弟開的餐酒館捧場，對方待客很大方，不過，她也喊話要柯震東來自己店裡消費！

晉升人脈王關鍵，不帶偏見講公平

ㄚ頭在圈內廣結善緣的關鍵，是「不要有刻板印象」，以往個性仗義，很容易被朋友牽著走，聽聞別人劈腿出軌的傳言，便跟著義憤填膺怒罵，因此樹立了很多敵人，或著為朋友勞心勞力辦活動，對方卻連一句感謝都沒有，事後容易灰心失望。當她是高處張揚的船帆，老公就是穩定軍心的船錨，會在她太過主動熱心時，適時拉回一把，讓她保持平常心，公平對待朋友，心態好、不會患得患失，才能累積好人緣。

經營副業有成，ㄚ頭多次受邀演講，分享人生及創業經驗，也接下綜藝節目《大老闆聯盟》主持，與黃子佼一起為創業新手找尋商機。她也很期待戲劇邀約，只是每次角色都是傻大姐、護士，其實她老早想擺脫外界對她可愛娃娃音的刻板印象，內心最想演「小三」，或像《三隻小豬的逆襲》裡魏蔓這類的驕縱富家女角色，告訴大家ㄚ頭不只是可愛美眉，而是能掌握事業、運籌帷幄的女強人！