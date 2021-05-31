WFH嚇跑老婆！比爾蓋茲爽住35億湖畔別墅辦公　梅琳達寧逃去小島避風頭

▲比爾蓋茲夫婦自去年起就一直待在家裡，處理慈善事業。（圖／翻攝比爾蓋茲基金會網站）

待在家裡工作，改變了什麼？

對全球第四大富豪比爾蓋茲來說，他擁有更多自由，不只工作，也掙脫了婚姻束縛。

長久以來，比爾蓋茲總是忙碌搭機出差、坐在辦公室開會、和同伴討論各種疾病、為開發中國家募款扶貧，直至去年3月全球疫情升溫後，他被媒體形容「受困」在家裡，一直待在華盛頓湖畔那棟幅員遼闊、佔地6.6萬平方英尺（約1845坪）、價值1.27億元美金（約35億元台幣），擁有游泳池、書庫、家庭影院的科技豪宅「Xanadu2.0」裡辦公，努力適應居家辦公（work from home，WFH），重新調整作息。

在家工作感受大不同，蓋茲羞赧承認有點喜歡這樣的運作模式，「我擁有更多時間做事，更打開眼界了」，計劃表上不再密密麻麻，省去往返辦公室通勤時間，有更多時間閱讀、思考，繼續維持每日7小時充足睡眠、每年讀50本書的良好習慣。

疫情也改變了他的社交習慣，比爾蓋茲學會視訊會友，與朋友雲端品酒，「說起來有點怪，我的歐洲朋友有些喜歡早上喝酒」，雖然有時差阻礙，但不影響連繫友誼。更大的獲益是，他難得與18歲正就讀大學的女兒菲碧碰面，討論未知的未來。

蓋茲樂觀看待WFH，「一旦疫情結束，我們會重新思考耗費在辦公室上的時間比例，20%、30%還是50%？」他相信許多公司樂見這種新模式，員工待在辦公室工作的比例會減少到50%以下。不過，他也坦言遠端工作上班很正常，但當孩子們都待在家裡，空間變小了，女性就有更多家務事得做，工作因而變困難了，「對女人而言，WFH可能不是件好事」。

他的老婆梅琳達蓋茲（Melinda Gates）顯然深有共鳴，在兩人同名基金會的年度公開信裡，為女性大感不平。梅琳達說，在2020疫情一整年間，在病毒籠罩之下，數十億人待在家裡，女人們被要求做菜、打掃、照顧小孩等「無薪工作」變多了，平常女性就包辦3/4家務事，現在被要求更多。

梅琳達以研究佐證，在全球經濟不穩定之下，女性失業率是男性的1.8倍，卻因疫情關係，每日還得犧牲勞動生產力，多做2小時家務。她認為政府應該重視這個問題，照顧小孩不能被視為理所當然，這跟鋪路、建設電纜一樣，是國家應投資的基礎建設，能創作更多生產力與經濟。

這對人生大半時間都在世界各地旅行的夫婦，因為疫情限制，在家裡待這麼長時間是一種意外的變化，儘管這間豪宅擁有美麗湖景和完善設備，梅琳達去年仍對《紐約時報》說，「我認為，在居家辦公這件事上，我們並沒有真正做好足夠準備」。

5月爆出離婚風波後，梅琳達寧願每天砸重金13.2萬美金（約360多萬台幣），在加勒比海格瑞那達（Grenada）的私人小島度假，帶著全家去避風頭，這裡有碧海藍天，沙灘遊艇，豪奢程度不輸華盛頓豪宅，唯獨沒有比爾蓋茲的身影。

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居家辦公，讓難得朝夕相處的夫妻，如今日日相見；有人感情升溫，有人彼此相厭。比爾蓋茲夫婦允諾要繼續攜手運作基金會，不會停下做公益的腳步，他們仍願意付出一切努力改變這世界，只是無法再繼續和對方待在同一間屋裡相處。