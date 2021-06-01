直播尺度在哪？柯震東上演睡覺「楚門秀」　竟吸上萬人觀看

疫情來襲之下，大家待在家裡，減少出門機會，卻關不住渴望「人與人之間連結」的心情，明星們紛紛開起IG、臉書直播，或是在CLUBHOUSE裡開房間聊天，不管是唱歌、煮菜、健身、帶貨樣樣來，在網路世界暢聊隱私，展露不為人知的一面。

柯震東堪稱新進高手，去年設立Youtube頻道，「換你作東」主題邀請好友蔡昌憲旅遊、「開箱」主題則陸續曝光家裡房產，包括三層樓別墅及東區千萬美宅，豪華擺設一覽無疑。最近玩得更上癮，以往迂迴的認愛過程，直接在網路世界大放送，28日邀請朋友在IG直播，玩起真心話大冒險，坦白交往過的歷任女朋友，曾想結婚的是蕭小姐（蕭亞軒），最愛的則是李小姐（李毓芬），引起熱烈討論。

熱戀時沒有公開，如今分手再談舊愛，柯震東的勁爆發言立馬登上娛樂頭條，無辜的前任，還被追問感想，李毓芬選擇低調不回應，只在IG貼出一張泳裝美照，看來過得不差。向來大方的天后蕭亞軒，開玩笑虧前任「年輕人真的玩很大」。

柯震東雖說被經紀人跟公司罵過，卻也玩上癮了，30日繼續開直播睡覺，畫面全黑，只聽到睡覺及翻身呼吸聲，觀看人數從幾千暴漲到上萬人，睡飽後的他不敢置信，還自曝做可怕惡夢，「我有一個外國女朋友，在浴室洗澡，他跟我說懷孕要生下來，我馬上就醒了。」

柯震東在鏡頭玩流鼻血特效，還跟朋友說「這是楚門的世界耶」，開玩笑要直播大便洗澡，看粉絲要不要看。朋友虧他「全台灣最會睡的男人」、「一嬌喘多兩千人，喘一下又多兩千」，笑談中他不時脫口而出「靠北」、「FUCK」。

從社會學戲劇論來看，生活本就是一場戲，演員幸運地透過角色，可以詮釋別人的人生，在疫情當下，他們將演繹虛擬角色，延伸到了真實世界，每個人在直播裡的過程，呈現某一部分的自我，美豔的、帥氣的、幽默的、直率的、會做菜的、愛健身的，都是選擇揭露的一部分自我。

直播沒有剪接，沒有後悔藥可吃。一說錯話，就是演藝生涯的毀滅。拿大陸的明星為例，演員翟天臨演技不差，更擁有北京電影學院博士學位，本是妥妥的學霸，卻在2018年直播時被粉絲問到大陸「知網」學術資料庫時完全不知情，儘管緊急澄清是開玩笑，論文卻被重新審視，和他人文章重合率過高，學位被收回，還因「學術造假」被封殺，至今無法重返螢光幕。還有直播時透露爸媽利用關係改學歷的仝卓、買過盜版軟體的何洛洛，最後都被網友無情嘲笑。

疫情期間，工作與關注度減少了，一般人都會惶恐，明星也會焦慮、不安，直播可以拉近距離，親近粉絲，輕易刷出一波存在感，卻也容易流露出真實、赤裸的自己，在沒有燈光襯托下，誰有把握真實的自己會百分百受歡迎？沒有宣傳、經紀人守門，明星的一個眼神、一段話，被放大解讀後，那不是一晚的失言而已，會永遠留在人們的記憶裡。

有人分析過，直播主和明星有何不同？同樣曝光在銀幕前，和粉絲互動，但其實人設卻有很大差別，「直播主是在你身邊的那個人，明星是你想成為的那個人！」作為一個職業，明星是被眾人打磨拋光，再放到舞台上的商品，對粉絲來說帶有神祕感和距離感。但網路直播主卻是像朋友一樣，和我們聊天的一般人，沒有距離差異感。

所以，名人直播要謹記的是拿捏尺度！在銀幕形象與真實自我取得平衡，短暫的放飛互動，可以舒緩壓力，一旦越線了，毀掉專業形象或造成他人困擾，或許就不是件好事。畢竟網路是有記憶的，一場疫情間的生活楚門秀，對著鏡頭暢所欲言，可能會帶來短暫快樂，若當疫情結束後，明星還是得走出門，走上光鮮亮麗的舞台。