居家防疫變股神？季芹深夜沉迷美股大賺　王仁甫沒人陪超哀怨

藝人季芹日前上節目《一袋女王》大聊疫情宅在家全民瘋股市的現象。她坦言近期忙著買賣股票，早上盯盤台股，晚上看美股，導致她長期睡眠不足，連跟王仁甫講話的時間都沒有，讓王仁甫有夠哀怨，不過她也透露初期玩美股時確實大賺，自誇「好像是股神！」

季芹表示因為經營台股很有心得，就有朋友建議她也可以試著經營美股投資國際大公司，於是季芹開始了早上7點起床送小孩上學，回到家後看台股盤前的財經新聞，看完等台股開盤，除了看股票她還得處理工作的事情，到了4點再去接小孩放學，晚上9點半換美股開盤，因為美股不像台股有7%上下限，劇烈昇跌是常有的事，加上她一次買了好幾支股票，所以每次美股開盤季芹就會要王仁甫不要跟她講話，她得專心看盤。

季芹坦言一開始玩美股的時候大賺，讓她還跟王仁甫自誇「自己好像是股神！」但因為美股太刺激總讓她心跳加速，沒辦法好好睡，為了盯著大盤她最多可以撐到凌晨3點多再睡，所以總是讓王仁甫不太開心，還曾經跟她抱怨說已經好幾個晚上兩人連講話的時間都沒有，所以每次買賣完之後，她還是得抽空處理一下王仁甫的情緒。

季芹談到之前兩人偶爾去酒吧喝酒，她都得中途喊等一下，因為得關心一下美股行情，讓王仁甫不禁抱怨說：「季芹美股看完看台股，台股看完再看美股難怪總是睡不飽。」季芹笑說：「現在王仁甫每週最開心的就是週五晚上，因為六日股市沒有開盤，她也終於可以好好陪老公跟小孩了。」

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