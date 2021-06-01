玄彬密謀結婚！被爆休息1年娶孫藝真　粉絲心碎祝福「期待2人孩子」

玄彬跟孫藝真今年元旦認愛，婚訊傳聞甚囂塵上，結果昨（31日）韓國論壇就傳出，玄彬為了結婚空出一年的時間，消息傳到大陸網友耳裡，「玄彬孫藝真明年將結婚」一詞便登上微博熱搜，而該婚訊發文者，恰巧是影壇、綜藝節目道具組，消息可信度引發正反兩極討論。

一名網友在韓國論壇發文，表示是電影、綜藝節目的道具組員，每次只要到片場，最期待的就是能見到玄彬，最近聽到傳聞是「對方馬上要結婚了」，她表示：「之前一直想說什麼時候能見到本人，一直抱著希望，聽說他因為要結婚，所以空出一年的行程，所有的人都給他大大稱讚，因為很難再遇到人品這麼好的演員了，雖然有點遺憾，但如果新娘是孫藝真，我會在心裡哭泣告訴自己，我能把他送走的！」

該貼文立即在微博造成轟動，並登上熱搜第四名，網友興奮留言「期待2人的孩子」、「如果是真的我狠狠祝福」、「他們真的很配」；也有人提出質疑，堅持只相信官方宣布的婚訊。

此外，玄彬今年1月底遭爆花了48億韓元（約台幣1.3億元），買下位於京畿道九里市的70坪豪宅，鄰居更表示：「這裡是玄彬跟孫藝真的新婚房！」但經紀公司否認到底，「這不是玄彬與孫藝真的新婚房」，再表示這屬於個人隱私，不便確認，也無法與外界交代。

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