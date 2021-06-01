最新文章

最新影音

×
babyou
babyou
星鮮事淘星聞

玄彬密謀結婚！被爆休息1年娶孫藝真　粉絲心碎祝福「期待2人孩子」

玄彬▲玄彬（右）跟孫藝真被爆出明年結婚。（圖／Netflix）
文 : NOWnews今日新聞

玄彬跟孫藝真今年元旦認愛，婚訊傳聞甚囂塵上，結果昨（31日）韓國論壇就傳出，玄彬為了結婚空出一年的時間，消息傳到大陸網友耳裡，「玄彬孫藝真明年將結婚」一詞便登上微博熱搜，而該婚訊發文者，恰巧是影壇、綜藝節目道具組，消息可信度引發正反兩極討論。

一名網友在韓國論壇發文，表示是電影、綜藝節目的道具組員，每次只要到片場，最期待的就是能見到玄彬，最近聽到傳聞是「對方馬上要結婚了」，她表示：「之前一直想說什麼時候能見到本人，一直抱著希望，聽說他因為要結婚，所以空出一年的行程，所有的人都給他大大稱讚，因為很難再遇到人品這麼好的演員了，雖然有點遺憾，但如果新娘是孫藝真，我會在心裡哭泣告訴自己，我能把他送走的！」

超閃！玄彬、孫藝真認愛後首次合體　「情人節廣告」同框甜到蛀牙！
▲玄彬（左）與孫藝真合體拍「情人節廣告」。（圖／翻攝Smart Communications YT）
▲一名劇組人員在論壇意外透露玄彬準備結婚。（圖／Naver）
▲一名劇組人員在論壇意外透露玄彬準備結婚。（圖／Naver）

該貼文立即在微博造成轟動，並登上熱搜第四名，網友興奮留言「期待2人的孩子」、「如果是真的我狠狠祝福」、「他們真的很配」；也有人提出質疑，堅持只相信官方宣布的婚訊。

此外，玄彬今年1月底遭爆花了48億韓元（約台幣1.3億元），買下位於京畿道九里市的70坪豪宅，鄰居更表示：「這裡是玄彬跟孫藝真的新婚房！」但經紀公司否認到底，「這不是玄彬與孫藝真的新婚房」，再表示這屬於個人隱私，不便確認，也無法與外界交代。

更多精彩報導，詳見《   NOWnews今日新聞   》網站
   本文由《  NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載

Tags : 孫藝真新婚房玄彬結婚道具組員

NOWnews今日新聞
NOWnews今日新聞 提供即時新聞以及豐富的政治、財經、生活、運動、娛樂、國際、社會等軟硬性新聞，屬綜合性的網路新聞網站 https://www.nownews.com