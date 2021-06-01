好暖心！林志玲捐100箱水到萬華 嗲聲呼籲「在家保護好自己」

林志玲與丈夫AKIRA在東京抗疫，仍關注台灣疫情狀況，得知萬華、中正等重災區缺飲用水，林志玲立刻透過「志玲姊姊慈善基金會」捐贈百箱水資源救急，更親自拍影片宣導防疫。

5月中旬，多個本土群聚個案爆發，林志玲第一時間聯絡疫情嚴重的萬華、中正區社福中心，得知飲用水短缺，便送了100箱水過去，暫時解決當地民眾的燃眉之急。

▲林志玲捐飲用水到萬華、中正區。（圖／志玲姊姊慈善基金會臉書）

在 Instagram 查看這則貼文 林志玲chiling（@chiling.lin）分享的貼文

林志玲日前也拍了2支防疫宣導影片，建議大家靠均衡飲食、泡熱水澡、曬太陽等方法提高自身免疫力，以及養成勤洗手、漱口習慣，還有不去密閉空間或人多的場所，「自主隔離自我管理～留在家就是保護好你自己，也保護好我們的醫療體系，一起加油！」（編輯：楊穎軒）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載