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好暖心！林志玲捐100箱水到萬華　嗲聲呼籲「在家保護好自己」

文 : NOWnews今日新聞

林志玲與丈夫AKIRA在東京抗疫，仍關注台灣疫情狀況，得知萬華、中正等重災區缺飲用水，林志玲立刻透過「志玲姊姊慈善基金會」捐贈百箱水資源救急，更親自拍影片宣導防疫。

5月中旬，多個本土群聚個案爆發，林志玲第一時間聯絡疫情嚴重的萬華、中正區社福中心，得知飲用水短缺，便送了100箱水過去，暫時解決當地民眾的燃眉之急。

▲林志玲父母住萬華，她多年前曾在中正區置產。（圖／林志玲IG）
▲林志玲父母住萬華，她多年前曾在中正區置產。（圖／林志玲IG）▲林志玲捐飲用水到萬華、中正區。（圖／志玲姊姊慈善基金會臉書）

▲林志玲捐飲用水到萬華、中正區。（圖／志玲姊姊慈善基金會臉書）

 

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林志玲日前也拍了2支防疫宣導影片，建議大家靠均衡飲食、泡熱水澡、曬太陽等方法提高自身免疫力，以及養成勤洗手、漱口習慣，還有不去密閉空間或人多的場所，「自主隔離自我管理～留在家就是保護好你自己，也保護好我們的醫療體系，一起加油！」（編輯：楊穎軒）

▲▼林志玲親自錄製防疫宣導影片。（圖／林志玲、志玲姊姊慈善基金會臉書）

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Tags : 影片捐水林志玲萬華防疫

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