《火神》收視飆破4！劉冠廷預約「新身分」回歸　林柏宏戀情留懸念

《火神的眼淚》大結局收視飆3.87，劇中江宜蓉去醫院探望林柏宏的橋段創收視高峰4.39，收視人口數達139萬人，奪下公視、myVideo、Netflix、中華電信MOD、LINE TV收視「五冠王」，製作人湯昇榮藉著臉書直播宣布第二季的籌備狀況：「已經有一些人有開始在連絡我們想要投資、參與《火神》的第二季，這也給了我們對於IP的建立很大的信心，希望可以有更多人一起進到產業內支持台灣戲劇IP的建立。」劉冠廷也表達了自己回歸的意願。

以下有雷，慎入！

在結局中「領便當」的劉冠廷賺了不少觀眾熱淚，他開玩笑表示：「其實我在做角色筆記時有備註林義陽是雙胞胎，下一季我可以用雙胞胎的身分回來。」其實在第8集播完時，演員們就有收到身邊親友詢問誰會「領便當」？劉冠廷也笑說：「我媽媽就有在試探性的跟我打聽我會不會領便當，我都有守住，但到結局播出的當天早上我媽媽又有再問我一次，我想說為了盡孝道，所以還是提前爆雷跟我媽說了結局。」

溫昇豪劇中與妻兒分開，被封「婚姻失和專業戶」，溫昇豪也表示：「其實我們戲劇不斷在強調的就是換位思考，邱漢成的太太跟小孩實際上都是無罪的，他們只是需要一個依靠，但也是因為太太希望邱漢成轉職的時機點，是剛好發生在分隊的氣氛是最低迷的時候，邱漢成因為內心沒辦法丟下同袍情，所以才會選擇了留在分隊，但邱漢成與妻子之間其實也算是一個開放性的結局，兩人並沒有說死直接離婚，也沒有說邱漢成不會回去挽回家庭，觀眾也可以想像、猜測一下他們未來的發展。」溫昇豪充滿懸念的說法，也引起觀眾期待第二季邱漢成家庭的發展。

江宜蓉被猜測在劇中到底有沒有跟林柏宏在一起，她笑說：「我自己想像的是，結局的當下他們還沒有在一起，但可能在很久的以後會在一起吧！雖然說他們的默契很好，常常表現出一種很有趣的情侶狀態，但是我們的志遠常常卡在一些奇怪的地方，我也很想問問他到底怎麼了？」林柏宏也回應說：「無論兩人有沒有交往，他們肯定不只是『同學』，而是能夠更深層的互相理解及安慰。小辣椒的陪伴是志遠在受傷後努力想要回歸正常生活的最大動力，志遠對於小辣椒不斷的付出和關心，也從排斥轉變為感謝。」

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