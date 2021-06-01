宥勝6年婚拉警報！女兒一句「煮好慢」引爆火氣　妻嗆：養貓比養人好

宥勝和太太林慈惠育有一子一女，6年婚姻給外界恩愛的形象，沒想到林慈惠今（1）日在臉書分享，育兒的辛勞日常被宥勝一句話激怒到最高點，她不滿自己的付出被視為理所當然，氣喊：「媽媽決定放自己一天假，今天，老娘不煮了，你們要吃什麼，自己想辦法。」



林慈惠在臉書分享，昨晚煮飯時2個小孩吵架被她罰坐，正當忙得焦頭爛額，女兒居然飄出一句：「媽妳故意煮好慢。」一旁滑手機的宥勝火上加油：「我懂她為什麼會這麼想耶，因為我們家都是這樣，基因吧。」立刻把林慈惠的怒火燃到最高點。

林慈惠跟女兒說：「妳這樣講話，媽媽真的感覺很難過，我幫你們煮飯洗衣服，不是因為我應該做這些事情，而是因為我愛妳覺得我願意為妳做。這些事情並不是我的責任。人不能不感激，還將一切當作是理所當然。」並意有所指表示：「我想6歲小孩應該是似懂非懂，但我希望39歲的生父是有聽進耳裡的。你可以不會唸書但不能不懂感恩，你想做的身教是什麼？養貓比養人好多了。」暗嗆宥勝一番。

宥勝晚間在臉書直播，幽默稱「生父跪煮道歉餐」，影片中他親自洗手作羹湯，教一子一女怎麼幫忙煮飯，讓太太林慈惠重拾笑容。

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