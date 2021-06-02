當繁華喧譁的演藝圈，被疫情按下暫停鍵，明星想說的話，反而能真實被傾聽。

以《康熙來了》大膽風趣談話著稱的小S，深受觀眾歡迎，原本年初籌備錄製新節目《熙娣想聊》，邀請嘉賓出外景訪談，卻因疫情暫緩錄製，不過，她也沒停下腳步，最近在大陸開了一個Podcast節目《老娘的老娘》，找來「徐媽」黃春梅暢談價值觀、家庭婚姻、親子關係、女性成長等話題，引發關注。

對談嘉賓的親疏，決定了內容關鍵，在大S身邊嬉笑、在蔡康永身邊嗆辣的小S，這次在媽媽面前變得溫柔而真誠，暢所欲言，頻頻語出金句，讓聽眾深有共鳴。

「適時地讓自己變漂亮，我是贊成的。」

女人聚在一起，免不了討論外貌，年齡漸長的小S也不避諱整型話題，她透露自己有悲慘經歷，要去義大利錄製節目《小姐姐的花店》，和歐陽娜娜一起亮相，想說要弄得漂亮點，去找醫師拉提臉部皮膚，還強調「只要一點點喔，不要讓別人發現，就是自然的美感」，醒來後卻發現「我的太陽穴比頭還超出這麼多，好像有兩個把手在太陽穴上，可以轉開」，結果回家一開門，老公許雅鈞看了整個呆掉，驚呼「妳到底做了什麼？」笑翻眾人。她強調，整型會上癮，動手術要找好的醫師、麻醉師，「我們要美得有品味，美得讓自己開心，而不是我的媽呀，我怎麼自己像鬼一樣，還花了那麼多錢」。

「人生排列組合，把自我排在第一位。」

自稱「國際巨星」的小S，事業、家庭一把抓，育有3名可愛女兒，卻強調人生裡要把自己看得最重要，並非自私，而是先照顧好自己的健康、快樂，才有力量照顧家庭，不要嫁為人婦後就喪失自我，被另一半牽著鼻子走，洗手作羹湯、不問天下事。

小S說：「男人是一個很勢利眼的生物，如果一旦他發現，我娶的女人沒有我的話，她就沒有辦法生活，就會瞧不起妳，女人要憑自己的力量活在這個世界上。」

她和媽媽都贊同，女性一定要有能力賺錢養活自己，保持經濟獨立是基本，思想獨立才是重點。「徐媽」離婚後，曾經從事地產業，闖出一番成績，為了協助剛踏進演藝圈的大小S，避免被有心人邀去應酬，才辭去工作陪伴這對姊妹花，這點小S一直感念在心。

「生三個女兒真是太幸福了！」

社會重男輕女的刻板觀念，一直根深蒂固。徐媽回憶起從前，女人就是依附在男人生活的一個生物，都要結婚嫁人，還會把小孩送給別人當養女，被小S形容根本是「鬼片」，無法想像。但這對可愛的母女同樣生3個女兒，也同樣有過內心掙扎，由於老公是獨子，小S懷第二胎時感受生男壓力，試過各種偏方，第三胎驗出還是女兒，公婆難免失落，她曾躲在廁所偷哭，將負面情緒透過寫日記抒發。

還好，3個女兒遺傳母親好基因，如今亭亭玉立，顏值、才藝表現都不差，還和她一起登上雜誌封面，母親節時二女兒Lily還會貼心幫她按摩，讓小S心裡很滿足，感嘆現在真的很幸福。

「寧願單身享受自由，偶爾寂寞沒關係，跟姊妹淘hang out（約會）啊，不要亂結婚。」

儘管婚姻幸福，但小S的原生家庭也有過傷痛，父母因外遇問題離婚，直到父親生病後，關係才趨於和緩。爸爸罹癌過世，她再提起父親語氣輕鬆，形容他是個性「有點調皮」的人，但徐媽更狠，「我媽媽真的不是一個簡單的女人，因為我爸試圖想要跟我媽有一點拉扯，然後我媽二話不說，就拿桌上的菸灰缸，往我爸頭上K」，她一邊聊起往事，還開玩笑說對天上的爸爸不好意思，「讓媽媽賺一點錢花花」。

父母的經驗談，和小S長大後所見，讓她深有感觸，奉勸許多女生不要被長輩洗腦或被外界眼光逼急了，隨便找個人嫁了，「婚姻這個東西，真的不是開玩笑，不是說不喜歡就離婚了，真的是寧願寂寞，不要相處2年就看他不順眼，很痛苦，寧願單身。」

小S的Podcast推出後，每集內容都引起討論。她說：「本節目不保證會讓你成為更好的自己，但是，聽完你一定會更開心！」若將這場Podcast內容當作《熙娣想聊》的暖身，《老娘的老娘》就像一道美味甜點，很適合深夜時萬籟俱寂，佐一杯紅酒聆聽，或許女人們會對人生有新的感受。

拜疫情所賜，我們有幸聽到了螢光幕前那個幽默風趣、喜歡懟人的小S，其實私下擁有無比智慧，她不需嘻笑怒罵、吃男人豆腐，就能輕易逗笑我們，像一個能舉重若輕的成熟女人，如剝開洋蔥般的一層一層，將內心曾經的慌恐、不安，變成輕盈、柔軟的一面真誠攤在我們眼前，觸碰到我們的心靈。