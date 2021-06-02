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陳曉甜喊「老婆」放閃！陳妍希慶生群星祝賀　唯一願望「大家平安」

陳妍希▲陳妍希過38歲生日。（圖／陳妍希臉書）
文 : NOWnews今日新聞

「馬尾女神」陳妍希上個月迎來38歲生日，她在社群媒體PO出素顏自拍，老公陳曉在微博轉發賀壽，星友楊丞琳、林俊傑、王心凌、林牧潔、關穎、黃小柔、陳喬恩、李佳穎、張書豪等人都送上祝福，顯見她的好人緣。

▲▼「國民女神」陳妍希入行15年。（圖／資料照、陳妍希微博）
▲▼「國民女神」陳妍希入行15年。（圖／資料照、陳妍希微博）

▲陳妍希（左）與陳曉、兒子全家福。（圖／陳妍希IG）
▲陳妍希（左）與陳曉、兒子全家福。（圖／陳妍希IG）

陳妍希生日當天上傳一張自拍，她沒上妝，長髮又直又亮，穿藍色針織衫入鏡，一手比出勝利手勢，心情似乎很雀躍。仔細觀察素顏的她，雙眼皮和臥蠶更為深邃，膚質猶如水煮蛋表面，再次證明天生麗質的美人基因。

▲陳妍希發素顏照慶生。（圖／陳妍希臉書）

陳曉隨後轉分享該照片，隔空甜喊：「老婆生日快樂，健康，平安，快樂。」陳妍希在底下回覆：「如此實在又低調的祝福，老婆聽了很是感動！」夫妻恩愛互動令人稱羨。

▲陳曉幫老婆賀壽，陳妍希甜回。（圖／陳曉微博）

另外，深知本土疫情嚴峻，陳妍希感性地說：「今年的生日願望真的只有一個，大家都要平平安安的！」暖心發言感動不少網友，「妳的願望也是大家的願望」、「願大家都平安」、「台灣加油」！（編輯：楊穎軒）

陳妍希兒子
▲陳妍希在微博貼出兒子小星星的照片。（圖／陳妍希微博）

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Tags : 生日祝福素顏陳妍希陳曉

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