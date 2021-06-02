吵架需要練習！瑤瑤靠戀愛磨成演技派：前男友們是貴人

從《殺很大》電玩廣告暴紅，可愛活潑的郭書瑤（瑤瑤），迎接而立之年，從童顏巨乳路線蛻變到實力派演員，這12年走來，她不只身材殺很大，實力更是飛速進展，電視劇《未來媽媽》裡演技大爆發，跟禾浩辰的夫妻吵架戲碼，真實到令觀眾頭皮發麻，感同身受。然而真實人生裡的她，在戀愛裡，卻曾是一個不會吵架的人。

瑤瑤19歲一夕暴紅，成為宅男女神，立即發片《愛的抱抱》傳唱一時，卻也讓她一度不知所措，不懂調適情緒，面對大眾時偶爾會放空。她近日接受曾之喬的《聊姊了解》訪談，透露演戲像是一個開關，打開了新世界，「能用一個身分幫別人說話」，讓瑤瑤的心被開啟了。

與眾不同的是，多數明星自信滿滿時，才能激發實力，她卻在低潮、不順時反而表現更好，例如曾讓她獲得金馬最佳新演員的電影《志氣》、頗獲好評的電視劇《通靈少女》這些別人眼中的轉捩點，曾是她極度不自信、非常自我懷疑的時候把整部戲拍完的，「可能低潮時是一個讓我懂得自我檢討跟去調適的狀況，很有把握時會變得傲慢，得意忘形，反而會出包。」

與金陽、王以綸的戀愛，瑤瑤都很坦蕩，從不扭捏，她說自己好像是一個不談戀愛會死的人，後來才發現「感情對我來說是一個滿大的坎」，戀愛的時候，重心會放在對方身上，付出很多，沒談戀愛時，才能把重心放在自己身上，反而狀態比較好，會學習很多不同事物。

「但是談戀愛，演戲進步真的很快」，瑤瑤剛當演員時不懂怎麼入戲，大家都建議她談個戀愛吧！事實證明有效，在與異性相處時，內心感受力變得敏銳，會有一些開關被開啟。

瑤瑤說：「吵架，是需要練習的。」《未來媽媽》裡邊吵邊哭的形象讓人印象深刻，她卻說以前戀愛時，是個不會吵架的人，「後來發現不會吵架是件很恐怖的事情，我覺得那跟家庭教育很有關係，我媽是一個不會跟人家有爭執的人，她會忍，忍耐不是一件好事，有一種假的成分在，妳卻把它硬吞下去。」

她後來想通了，爸媽相處模式，不見得適合她，隱忍著問題還是存在，「其實吵架很重要，是一種溝通，和好也是學問，當妳在另外一個人面前，有爆炸的時候，他還真的愛妳，那他就是真的愛妳，忍耐被對方視為理所當然，他愛的也不是真的妳。」瑤瑤在戀愛中學習表達，練習吵架，和歷任男友的相處，讓她演技變好了，她形容「前男友們是某種程度的貴人」。

去年與王以綸分手後，被捕捉到和異性跑步的新聞，瑤瑤澄清只是閨蜜好友，不但不是桃花，反而嚇跑了桃花。拍攝《未來媽媽》劇情，宛如真實走了一趟結婚、生子的實習過程，她現在想開了，喜歡談戀愛，但不急著把自己丟入一段感情中，趁著空窗期認識更好的自己，學習彈烏克麗麗、跳舞，最近更加入創業一族行列，成立自己的服飾品牌。

其實，30歲的瑤瑤，單身也很精彩。