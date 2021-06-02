藝人跑第一？蕭敬騰搶先打中國疫苗　經紀人曝身體現狀　

台灣疫情持續升溫，施打疫苗成為民眾關注的焦點之一，而近來歌手蕭敬騰前往大陸工作，今（2）日稍早傳出他在大陸施打疫苗的消息，針對此事，蕭敬騰經紀人Summer證實消息屬實，同時透露了蕭敬騰施打疫苗後的身體狀況。

蕭敬騰的經紀人Summer透露，蕭敬騰的團隊在3月中就過來隔離了，因為持有台胞證，又剛好大陸提供免費施打疫苗，所以趁著今天剛好飛上海去工作，提前辦了預約，「團隊12人剛剛才完成第一劑接種，在上海同仁醫院觀察完成，目前一切安好，已回酒店休息。」並表示第二劑疫苗會在21天後施打。

經紀人也提到，其實很早就想接種，但是因工作時間中沒有對上，她強調：「施打疫苗是世界趨勢，保護自己，保護身邊的人，不造成社會負擔。」針對台灣疫情的發展，蕭敬騰也透過經紀人回應：「在大陸工作，心繫家人朋友，希望疫情趕快退散，大家平安健康。」

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