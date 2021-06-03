【個人意見】IHeartRadio音樂獎

總之是一個網路電台辦的音樂獎項，音樂獎項的時尚範圍很廣，大家呈現一種自由自在、想穿什麼就穿什麼的狀態，在這種沒有限制的狀態下，往往可以看到許多奇特的打扮（跟很多看起來像WIFI密碼的名字）。

Doja Cat這個不能稱之為衣服，它只是一塊透明窗簾搭上內褲，髮型有向雪兒致敬的味道，但這張照片拯救了這塊窗簾，可能有隨身帶大風扇吧。

Demi Lovato的深藍色絲絨西裝套裝我蠻喜歡的，顏色很美，剪裁是當今流行的，項鍊搭配恰到好處，只是這個天穿感覺非常熱。

梅根福克斯的粉紅緞面褲裝，這個，我也不知道是不是一個好的選擇，這至少是一套真的衣服，所有東西都擺在應該擺的位置，但是我不確定這套衣服有沒有成功地讓她顯得更美（應該是沒有吧）。

Megan Thee Stallion的金色，金色東西。這東西不能稱為洋裝吧，應該在包裝上像果汁一樣標示「原汁成分不達10％」一樣，標示「真正布料成分不達50%」，這件衣服如果只是一件整個實心的金色短洋裝，說不定會很好看，而不是仰賴雙面膠布和大量的信心來維持不走光。

H.E.R.是史上最酷的舞獅隊成員，我很感謝她沒有把上半身的T恤直接當洋裝穿，墨鏡跟衣服主題還有搭到，但褲子稍嫌過度，往好處想，她走過的地方地板會很乾淨。

Ava Max的上衣我出乎意料地覺得還不錯，我喜歡這種同色系的金屬裝飾風格，但是紅色的馬甲高腰褲讓人不相關地想到「會不會上廁所時很難脫」（應該背後有拉鍊吧），找到跟褲子完全同色的口紅以及和上衣搭配的銀色鞋子，要給造型師鼓掌，儘管我並不喜歡這種厚底高跟鞋，像一雙空心磚。

Lil Nas X一向是紅毯上敢於嘗試的人，這個銀色的Over Size西裝讓他看起來像一個大型保冷袋，出乎意料的是，他手上還提著一個迷你的。

在前面大家搏命打扮的同時，LL Cool J穿著居家運動套裝就來了。

圖片來自GFY