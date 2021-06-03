曾之喬／婚姻不是一種成就、不是一種升格，只是選擇

▲曾之喬和辰亦儒去年登記結婚，尚未舉辦婚禮。（圖／曾之喬IG）

愛情長跑10年的辰亦儒、曾之喬（喬喬），去年登記結婚，卻礙於疫情因素，尚未舉辦婚禮。喬喬成為人妻後，老公卻在大陸繁忙於演藝活動，小倆口見不了面，只好靠視訊一同慶生。她去年成立YouTube頻道《聊姊了解》，邀來一票演藝圈好友暢聊女性話題，美麗又知性的形象，在大家眼裡成了新獨立女性代表。

從14歲和劉品言組團「Sweety」出道，喬喬的鄰家小妹形象，深植人心，而外表溫柔的她，也有女強人的一面，19歲就砸千萬在天母置產，是個獨立的小富婆。思想上也很前衛，新婚收到大家祝福，雖然心裡很開心，卻忍不住跟另一半抱怨：「為什麼大家恭喜我『找到幸福』，為什麼把幸福寄望在別人身上？幸福怎麼是你要給我，幸福是我們一起創造的。」

似乎每個女人都有過這樣經驗，見到久違的好友、親戚，都會被追問「感情最近怎樣？」、「哪時候結婚嗎？」感情有著落、婚姻順遂，似乎象徵人生的一種進展，我們不知不覺中接受了這樣的認定，女人的一生除了工作，最大成就是有個穩定對象，有個依靠，生兒育女才算圓滿。

看到明星結婚，也不自覺幫他們貼標籤，這是誰的太太、誰的老公；可能還會帶入自己的想像，把信仰寄託在別人的婚姻上，看到明星結婚、生活幸福，就會羨慕地說「我又相信愛情了」，看到明星離婚，就會跟著對愛情失望，「男人沒一個好東西」。

這讓喬喬不認同，她說：「結婚不等於某種成功，結婚也沒有代表妳升格，結婚就是結婚而已，這只是一個選擇而已。」

對於感情，曾之喬有點「大女人」，她從來不是個依附在男性身邊的「公主小妹」，而是一個思考冷靜、講求性別平等，沒有曖昧空間的人。

20歲時因電視劇《愛似百匯》結緣，認識了大8歲的辰亦儒，年齡差距不小，喬喬有點心動，卻沒有第一步展開動作，擔心是演員入戲的因素作怪，Hold住了2個月才進一步交往。

低調愛了10年，也曾有過風雨，辰亦儒說，「我們兩個都很愛自己，只顧自己」，讓女友認為他不願傾聽，中間一度分手，認識過新對象，內心卻忘懷不了前任，甚至半夜找汪東城訴苦。

同住天母，甚至出門都會偶遇，卻像陌生人般，一年完全沒聯絡。

感情不能等待命運安排，辰亦儒決定追回舊愛，花了半年時間，慢慢噓寒問暖，學習聆聽對方，為喬喬多點設想，經過長期觀察，才獲得女方回應。屆滿40歲那年，他終於向女友開口：「我們在一起這麼久，我覺得妳就是我在找的Miss Right，我想用下半輩子照顧你！」順利抱得佳人歸。

求婚當天，喜歡浪漫儀式感的辰亦儒，精心打扮了一番，在家裡布置好蠟燭、氣球，邀請國高中好友一同見證，設計好一個橋段，給女方一個大驚喜，當他開口求婚，曾之喬猶豫要不要答應時，一群女方閨蜜、家人從房裡衝出來，齊喊「答應他啦！」她幸福地難以言喻。

對喬喬來說，感動的不只是求婚，而是聆聽。婚前她和老公說過，看過很多求婚現場，都只邀男方家人，女生會覺得很失落，如果要求婚的話，「這也是我的日子」，她千交代萬交代要有姊妹、家人在現場。那一天，她體會到辰亦儒把這番話聽進去了，證明很珍惜這一份感情。

他們低調交往10年，一公開就是結婚震撼彈！粉絲都驚訝怎麼藏得那麼好？甚至連新婚後，他們都沒有黏TT到處放閃，不營造濃厚的「已婚形象」，辰亦儒在社群的自拍照裡，盡是郭品超、吳尊這一票兄弟，喬喬則有好姊妹相伴不寂寞。

其實，仔細想想，他們在所屬團體裡都不是最耀眼的那個，Sweety時期，喬喬的團員言言戀情多，話題也多；頂著國外經濟學碩士學歷的辰亦儒，說話頭頭是道，投資也很有一套，但每回亮相總是被團員的祕婚、鬧不合話題掩蓋光芒。在嬌豔爭寵、盛開的花朵旁，他們就像綠葉一樣，雖非主角，卻有強韌力，喜歡綠植的喬喬，今年還開了一間「綠咖生活概念店」。

沒有外界過多專注，反而更能滋長愛情。

這對很「綠植系」的情侶，在生活裡慢慢孵出一段美好婚姻。辰亦儒說，「我很喜歡跟她去逛超市，我每次跟她去逛超市，都覺得很幸福。」去年情人節，他默默為她買回了最愛的菱角和草莓，忙碌之中帶狗狗去散步洗澡、張羅晚餐。

無論婚前婚後，喬喬都很獨立自主，看重自己的價值，希望兩性間更平等、平權，她遇過追求者說「我養你」，當對方表達想照顧你、心疼你，這句讓很多女生感動的話，聽在她耳裡卻很不舒服，反而氣憤地想：「如果你懂我，你怎麼會看不出來，我的工作是生活很重要的一個部分」，「男生輕易說出這句話，某種程度是不夠尊重你」。

辰亦儒沒有說過這種話，她眼中的喬喬很獨立，是個很好的女生，很懂得想要的是什麼。面對另一半越來越像女強人，他還會撒嬌說：「你工作都這麼盡興，不然你養我好了。」

婚姻不是一種成就，是遇到一個知己。幸福不需要別人給，而是兩個人讓幸福加倍。

喬喬坦言，「友情、愛情、家庭、工作排序，我會最重視自己」，雖然外人感覺很無情 ，連老公都覺得她很難約，不僅工作忙碌、要約姊妹聚會、還要關心許多社會上的議題，不會處處都以另一半優先。不過，很幸運，她遇到一個懂他的人，看著彼此成長、慢慢成熟，即使分隔兩地，都能各自擁有一片天。