歌手陳零九確診送隔離！篩檢陰陽性反覆不定　曝現狀疲累：病毒不是鬧著玩

台灣疫情持續延燒，今（3）日稍早歌手陳零九所屬的滾石唱片在臉書發文，提到陳零九確診染疫，現在已經由救護車送進防疫旅館進行隔離。他也在臉書發布發現確診過程：「目前人在旅館內，有一點累累的感覺，目前還可以，謝謝大家關心，希望大家保重身體，這病毒不是鬧著玩的」。

陳零九所屬的滾石唱片在臉書發文提到：「感謝各位的關心，本公司旗下藝人陳零九因感染為COVID-19確診者，目前已由救護車送進防疫旅館進行隔離中，我們一切都依衛生福利部疾病管制署的安排，進行後續相關處理。陳零九本人狀況，雖偶有身體不適，但目前一切平安，請歌迷朋友安心。最後，讓我們一起堅守防疫，謝大家的關心！ 」

針對此事，《NOWnews今日新聞》致電陳零九經紀人詢問相關細節，經紀人僅回應：「目前依照法規規定，一切都依衛生福利部疾病管制署的安排後續相關處理，目前不便對外說明，不好意思。」至於因節目狼人殺遊戲單元，組成「五堅情」團員之一的婁峻碩，透過經紀人回覆：「5月14日錄影後就沒有跟零九碰面，中間至今3周除了固定出外買生活用品及一日外出工作外，都盡量待在家中寫歌。目前沒症狀，待在家自主隔離，謝謝大家關心。」

▲▼陳零九（下圖右）所屬的滾石唱片，稍早在臉書宣布陳零九確診染疫。（圖／翻攝滾石唱片臉書、NOWnews資料照）

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