網友最想看！《上流戰爭3》惡人回歸大反攻　《Voice 4》派宋承憲追緝殺人魔

▲熱門劇《Penthouse上流戰爭3》（左上）、《機智醫生生活2》（右上）、《Voice 4》（左下起）跟《無法抗拒的他》全在6月播出，粉絲整個月都不無聊。（圖／翻攝SBS、tvN、JTBC）

台灣疫情升溫，民眾持續宅在家裡追劇救台灣！不少「黑馬韓劇」全在6月播出，包含狗血熱門劇《Penthouse上流戰爭3》、療癒口碑爆棚的《機智醫生生活2》、懸疑犯罪首選《Voice 4》，以及由大勢新一代男女神宋江、「最美小三」韓韶禧主演的《無法抗拒的他》，還未開播就已掀起高度討論。透過《NOWnews今日新聞》民調也發現，以比數50.86％奪冠的《機智醫生生活2》最受網友期待，其次排名則為第二名20.45％《Voice 4》、第三名17.90％《Penthouse上流戰爭3》，以及第四名10.80％《無法抗拒的他》。

6月5日《上流戰爭3》外遇、殺人犯通通被關，狗血再升級！

《Penthouse上流戰爭》一、二季狗血尺度破表，先是100樓住戶「互相外遇」掀起討論，後來每戶鄰居都是殺人犯幫凶，隨著劇情發展於第二季結尾通通入獄。第三季將登場的重點角色，則為申恩慶的老公朴浩山，前兩季他暗藏臥底在嚴基俊身邊，第三季出獄的他，將會為「赫拉皇宮」的所有人帶來命運反轉。該劇第三季屆時可至愛奇藝國際站收看。

6月17日《機智醫生生活2》體會醫護辛勞，向前線防疫戰士說謝謝！

《機智醫生生活》是以醫院急診室為背景，講述醫生、護理師和患者之間，圍繞著生命、拚死奮鬥的溫馨故事。除了醫護劇情，第一季結尾李翊晙與蔡頌和的發展備受劇迷期待，2人是否在一起，將在第二季揭曉。該劇第一季最高收視率為14.1％，是tvN電視台歷屆收視排行第8名，劇情療癒感人之外，救人的橋段，與近年因疫情陷入困境的所有人不謀而合，希望藉由戲劇，讓大眾更能明白醫護辛勞。該劇第二季屆時可至Netflix收看。

6月19日《Voice 4》男女神合作抓鬼，最終大魔王特徵更變態！

《Voice》前三季故事懸疑精彩引起追劇潮，電視台決定開拍第四季，算是韓劇史上推出最多季的驚悚犯罪劇。該劇從第一季的大魔王金材昱、第二季的權律到第三季朴秉恩，變態殺人手法皆讓人印象深刻，第四季的大魔王特徵為擁有4種人格的變態殺人犯，真面目尚未曝光就備受討論。最新一季故事背景移到觀光勝地濟州島，聽力超群的112舉報中心主任李荷娜，搭檔換成男神宋承憲，2人將合作在村莊逮捕變態殺人魔。該劇第四季屆時可至myVideo、friDay影音、LINE TV、愛奇藝國際站收看。

6月20日《無法抗拒的他》帥哥美女顏值破表，觀眾也抵擋不了！

改編自同名漫畫的《無法抗拒的他》，除了是大眾接受度高的戀愛題材，另一可看點，則落在新一代高顏值男神宋江、因《夫婦的世界》暴紅的「最美小三」韓韶禧2人身上，賞心悅目的組合未播出就讓網友討論破表。該劇講述即使不相信愛情、但仍想戀愛的女人，和認為戀愛很麻煩、但很享受曖昧的男人之間，超現實主義的浪漫愛情故事。該劇屆時可至Netflix收看。

完整的「6月必看黑馬韓劇！《上流戰爭3》《機智醫生2》《Voice 4》你最期待哪一部？」民調，可點此觀看。

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