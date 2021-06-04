124萬劑疫苗抵台！日本籍女星：互伸援手很溫暖　粉絲私訊「爆買」感謝

本土疫情拉警報，疫苗數量卻無法到位，日本外務大臣茂木敏充今（4日）宣布，將無償提供124萬劑AZ疫苗給台灣，且下午2時40分已經運抵桃園機場。日籍藝人夢多、大久保麻梨子皆發文表達看法。

昨晚，日媒釋出政府捐給台灣疫苗的消息，夢多興奮地在臉書曬出台日國旗照片，寫下：「這一次日本政府為台灣做事情，身為一個在長期住在台灣的日本人，非常的開心！」坦言雖然仍有不少批評的聲音，但日本政府這次確實做得非常好。

夢多表示，日本人都知道台灣是日本的好朋友，並感謝台灣之前對家鄉天災的援助，「謝謝您們，每次每次遇到我們（有）困難的時候，你們（是）全世界第一個救我們的，我們一直對你們（抱持著）感恩的心！」並要大家此時此刻，冷靜下來、互相幫忙、盡量不抱怨，「保護身邊的人，不管是國家跟國家、人跟人都一樣！」

嫁給台灣老公多年的大久保麻梨子，今發文透露，從昨晚開始就陸續收到台灣朋友感謝的留言，要求她把台灣人的謝意傳回日本，甚至還有人說一定要再去日本大肆血拚，以回報恩情，讓大久保麻梨子大笑說：「你們真的好可愛～」（編輯：楊穎軒）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載