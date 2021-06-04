《火神》陳庭妮：太愛義陽！入戲私訊劉冠廷　設計「摸頭殺」揪心一幕

消防職人劇《火神的眼淚》大結局收視飆3.87開紅盤，娛樂城火警除了在淡水實地燒樓拍攝，也請到香港顧問霍錦棠指導火場特效，營造逼真的視覺效果，徐子伶（陳庭妮 飾）爬上氣窗營救林義陽（劉冠廷 飾）的重頭戲更是賺人熱淚，陳庭妮表示：「其實在拍要救林義陽那場戲時，我的腦筋是一片空白的，在爆燃的那一瞬間我的情緒真的是從0到100，我只想把義陽從那個火場裡面健健康康的帶出來，誰都不能攔我。」

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陳庭妮說：「拍完那場戲隔天睡醒突然覺得腳很痛，才發現整隻腳都是撞到梯子的瘀青，只想說可能是我真的太愛義陽了吧，我還拍照給劉冠廷說：『義陽你可以好好的活著嗎？我們大家都為了你很努力。』」劉冠廷也分享：「我前面在試圖爬繩子出去的時候，真的是用盡我所有的力氣在爬那條繩子，我也很想活著出去站在子伶面前，但是當我不斷失敗，又聽到娛樂城裡傳來很大的爆炸聲響時，內心其實是很五味雜陳，有種真的在面對死亡的感覺，拍完當下真的有很多感觸、很難過。」

劉冠廷不改愛開玩笑的個性，說完又笑著補充：「現在回過頭來想，我當下的情緒應該還有差一點，因為我那時候還差沒有看到人生的跑馬燈。」劇中林義陽每每遇上徐子伶，馬上一秒從「憤怒鳥」變「暖羊」，在女友進火場前叮嚀：「妳等一下進去要小心喔，裡面動線很複雜，設備也都有問題。」徐子伶帥氣拍拍他的頭：「沒事啦，待會兒見。」最後卻天人永隔，這幕讓觀眾看得揪心，也是「伶陽CP」為數不多的撒糖戲碼，陳庭妮透露，甜蜜「摸頭殺」其實是她即興加戲，「我自己好喜歡這個臨時加的動作」。

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