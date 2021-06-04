連續7年卡點！李榮浩為楊丞琳慶生　浪漫告白：你是我的快樂

別人的老公，從不讓我們失望。

今天是楊丞琳的37歲生日，李榮浩再度在微博、IG準時「卡點」祝福，閃瞎一群粉絲。別怪單身狗們羨慕，因為這不是他第一次卡點為她慶生，而是自交往後的每一年，他都準時出現，今年是第7次卡點祝福。從簡單的生日快樂4個字起、陸續加上了身分「我家少女」、「我的女孩」、「老婆」，今年的祝福語是「生日快樂 我的快樂」，將老婆與快樂直接畫上等號，這該死的浪漫儀式感，立刻吸引30萬個粉絲按讚。

有句話說，人們的互相吸引通常「始於顏值、陷於才華、忠於人品」，初見時傾心於外貌，逐漸識得內在美，才願交付終身。李榮浩與楊丞琳這對組合，卻是徹底顛覆了這句話，2015年甫傳出戀情時，外界感到訥悶的是，可愛教主楊丞琳的歷任緋聞對象，從小鬼、邱澤、王子各個都是高富帥，怎麼會愛上瞇瞇眼的創作派李榮浩？

套首李榮浩的歌曲，這對夫妻起初看似有點「不搭」。

楊丞琳後來坦承，李榮浩外表與昔日擇偶標準不同，但她喜歡肩膀厚實的對象，欣賞對方的身高和骨骼，對他招牌的小眼睛越看越順眼，「顏值當然看習慣了，就挺好的」。重點是男方的智慧、高EQ，才是動心的原因。

2017年，李榮浩首度在台北小巨蛋開唱，女友當然沒缺席，更驚喜的是，楊丞琳大方擔任神祕嘉賓，穿著白色禮服站上了舞台，與男友合唱一首《年輪說》，原先彩排說好不互動，楊卻向他走了過去，他忍不住摟了女友，強吻她臉頰到變形，親完後像個樂壞了的小孩，嗨到不行，和全世界炫耀：「謝謝我的女朋友楊丞琳，她一直陪著我，我喜歡她，她知道我在想什麼，因為她是楊丞琳！」

底下歌迷全瘋了，大家沒預期到內向寡言的李榮浩，其實有很霸氣那一面。

慢慢地，那個瞇瞇眼的李榮浩，像是個驚喜盒被打開了，這情歌寫手的心裡裝滿浪漫因子，不擅言詞的背後，竟是個撒糖高手啊，撒得我們猝不及防。

浪漫守則1：每年準時卡點為楊丞琳慶生

在社群上「卡點」祝福，說起來容易，做起來不簡單。如果網路速度不好，很容易錯過指定的那一分鐘，李榮浩2019年就發生過慘痛經歷，明明卡好凌晨零點為楊丞琳獻祝福，微博卻沒顯示，氣得他一次連發4次，將近凌晨一點才成功。

楊後來還原當時情況，透露李榮浩一直在處理微博發文，連帶原定零點發出的IG祝福也延遲了，這個意外插曲，破壞了他守時的計畫，「但是不管幾點發，甚至不發，我都知道他的祝福有多深」。

在 Instagram 查看這則貼文 李荣浩（@lironghao85）分享的貼文

浪漫守則2：生日禮物換著花樣來

交往至今7年，物質生活不匱乏的楊丞琳，今年又提前收到了李榮浩的禮物，她在社群秀出兩支黑白色麥克風曬恩愛，透露原本夫妻講好不送彼此生日禮物，「剛好他覺得，我可以換更好的麥克風，於是，我收下這兩支新寶貝。雖然不曉得何時才可以用上，但我好開心！謝謝李先生。」上面還刻有英文字母「R.Y」，就是老婆名字英文縮寫。

因為疫情曾相隔300多天不見，楊丞琳深夜在IG貼出哭臉寫著「第100天，分開太久了」，一天天這樣數著，讓粉絲們很揪心，但中間李榮浩撒的狗糧沒少過，去年他託朋友帶禮物為楊慶生，除了卡片、蛋糕之外，還有整套多種顏色的任天堂 Switch Joy-Con 手把，偶爾還會直接網購國外衣服送到台灣，給楊丞琳一個驚喜。

她傲嬌地說：「我沒有訂它們啊！而且這麼亮，怎可能是我會買的。結果一問之下才知道，先生又幫我買衣服了！雖然依然是我比較不會碰觸的亮色系，但不得不說，真適合我。」大家看到了嗎？這段話重點是「又」這個字，我們看得見的禮物只是檯面上的、願意給外人看的，這檯面下送的禮物還會少嗎？

在 Instagram 查看這則貼文 @rainie77 分享的貼文

浪漫守則3：正視楊丞琳的「歌手」身分

他們結婚後，彼此歌迷也親暱了起來，常會互開玩笑說「姊夫」、「嫂子」。身為選秀節目評審的李榮浩，常會遇到選手唱楊丞琳的作品，上節目《中國好聲音》時，謝霆鋒也會調侃李榮浩：「原來這是嫂子的歌」，沒想到他秒答「不是嫂子」，「是歌手楊丞琳」。

事後這個舉動讓觀眾好感倍增，即便結婚後，他也會開玩笑要歌迷支持「嫂子」的作品，但絕非把楊丞琳當附屬品，事實上他很尊重老婆的歌手身分，沒有認為娶了楊丞琳，對方就屬於自己的，遇到選手選擇另一半的作品，會理性評估給分，強調老婆作品真的不好唱。

今年楊丞琳以黑馬之姿踢館《乘風破浪的姐姐2》，一路殺到總決賽，各個姊姊賽前紛紛找姊夫助陣拉票，楊丞琳發表感言時說：「昨晚李老師（李榮浩）確實問了需不需要為我打Call，我跟他說不用。」李榮浩尊重老婆的想法，等到她拿了第三名才發微博「等會好好慶祝，等你回來」。

比賽的票數應該來自真正的唱跳實力，而不是流於情感的加注。楊證明了自己靠表演獲得好成績，而不是因為愛屋及烏，讓李榮浩粉絲為她加油。她去年在小巨蛋舞台上踩空跌落舞台，李榮浩也發文表達心疼，老婆為表演付出的每一滴汗水和努力，他都看得清清楚楚。

在 Instagram 查看這則貼文 @rainie77 分享的貼文

浪漫守則4：尊重對方的好友圈

楊丞琳演過無數偶像劇，拿過金鐘獎，和眾男星都是螢幕情侶。由李榮浩為她詞曲創作的《觀眾》，MV卻是楊丞琳與昔日CP男主角潘瑋柏、羅志祥、賀軍翔談戀愛，帶著歌迷回憶經典劇，沒有找來另一半助演。她在演唱會上和初戀男友小鬼黃鴻升大方擁抱牽手，李榮浩也未心存芥蒂，甚至私下都成為了好朋友。

前年求婚時，李榮浩趁著生日沖繩旅行展開突襲，邀來一群女方親友殺到飯店，時間一到，隨即帶著鮮花、香檳、蛋糕等物品敲開房門，下跪送上戒指，讓楊丞琳驚喜得又哭又笑，在眾親友見證的祝福，感覺更有踏實感，這也是李榮浩的一種浪漫。

在 Instagram 查看這則貼文 李荣浩（@lironghao85）分享的貼文

不僅如此，李榮浩甚至還會下廚做飯、寫歌示愛。一首《在一起嘛好不好》甜得讓人手腳蜷曲，他分享寫詞心情是在曖昧時期，不自覺的嘴角上揚，一邊等著信息，一邊翻看聊天記錄的甜蜜經驗。楊丞琳立刻轉發貼文，開心放閃「應該在說我…吧。」

夫妻每回聯手發糖，總讓直男們無地自容，讓女人們面帶姨母笑。

看著他們一路甜甜蜜蜜，想想，或許顏值不重要，才華也僅是加分項，一個婚後還願意屏氣凝神、只求浪漫卡點祝福老婆生日的男人，真的越看就順眼，正如楊丞琳說的：「優秀的人有人愛，不是很正常的事嗎？」