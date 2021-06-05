連發2條微博開罵！汪小菲不爽台北打不到疫苗　痛批：歷史肯定記這一筆

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情嚴峻，儘管日本日前贈與124萬劑AZ疫苗，台灣國內疫苗施打量仍不足。藝人大S老公汪小菲今（5日）凌晨忍不住在微博發文痛罵：「我的家人在台北根本打不到疫苗，太無恥，太低級了。」

汪小菲在微博貼出照片，表示疫情間來回隔離3次，內需一切繁榮，已經開業簽約10家店，反觀台北的家人根本打不到疫苗，直言：「太無恥，太低級了，這就是對比，這就是差距。」指出自己公司現在欣欣向榮，台灣卻一片慘淡，他在台灣經營S飯店，喊話：「在台北酒店同事辛苦了，幹不下去的話，大陸有幾十家店等你們來做經理，工資翻倍。」

此外，汪小菲提到日前台灣確診者搭飛機抵達廈門一事，認為：「我們抱著一顆真誠的心，被他們不斷的利用和汙衊，這麼多年看過來了，實在忍不下去，按我北京人的話，歷史書裡一定記著這幫漢奸。」

貼文一出引起熱議，大陸網友紛紛留言「把大S帶回來打疫苗啊」、「尤其是在youtube可以看到台灣新聞，台灣真正的對大陸的態度，寒心！好像日本是他們的同胞我們才是敵人！」、「其實我一直覺得大陸人民對台灣人民是關懷的，只是這份真心被反覆踐踏後已經冷了，現在只想要島不要人。而且台灣也不再是當初的寶島台灣亞洲四小龍了，經濟發展不行。」

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