大S喊離婚不是氣話！好友柴智屏證實婚變　緩頰讚汪小菲「顧家好老公」

大S（徐熙媛）自爆和結婚10年的老公汪小菲正在辦離婚手續，10年婚姻亮起紅燈，以《流星花園》一手將大S捧上「偶像劇女王」寶座的製作人柴智屏，今（5）日傳訊關心大S是否離婚，大S回應她：「是真的，但是我很好，謝謝柴姊關心。」

汪小菲發文評兩岸差距大，他在大陸簽約開10家店，民生繁榮，台北的家人連疫苗都打不到，「太無恥太低級了」，大S一怒撂話離婚，經紀人緩頰「夫妻倆就是吵了一架，一時的氣話」，和這對夫妻熟識的柴智屏向《NOWnews今日新聞》表示，對大S婚變感到很意外，「大S應該是氣他發文不當，其實小菲是一個是很顧家的好老公，希望這不是真的。」不過她傳訊關心大S，對方親口證實離婚。

就柴智屏認識的汪小菲，是一個顧家的好男人，2人在北京吃過無數次飯，席間就算有女孩子，也從沒看過汪小菲有什麼踰矩行為，「一次都沒有過」，話題永遠圍繞在老婆小孩，但是汪小菲的確「講話很直接」，以大S的個性，她一定是事情很嚴重，已經受不了了，才會說出離婚2字，柴智屏也希望大S婚變能夠圓滿落幕，有個完美收場。

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