教授認證「學霸」！林心如拿世新碩士學位　疫情攪局畢業典禮沒了

凍齡女神林心如身兼多職，2019年為了圓夢，她進入世新大學上海MBA境外碩士專班傳播管理學系，因疫情關係，去年轉到台北世新大學繼續學業，今年6月不負眾望順利畢業，5日世新舉行線上畢業典禮，林心如因表現優異，獲頒傑出表現獎。去年林心如製作兼主演的連續劇《華燈初上》在世新大學開鏡，記者會結束後她直接就到學校上課，教授透露，林心如常第一個到班上上課，屬於學霸級，並沒有因為藝人身分就耽誤課業。

林心如提到，從影多年，一直希望多充實自己，「這兩年上學上得很開心，但也有點顛沛流離，第一個學期在上海上課，一個學期在線上，另外將近一個多學期是在世新大學，當然比較喜歡在學校上課的感覺，因為跟同學在一起，可以互相討論」。林心如認為，傳管系兩年課程下來，讓她受益良多，「很感謝世新提供優良環境，讓我有學習的機會，只不過很遺憾好不容易讀到兩年要畢業了，卻沒有辦法參加畢業典禮。」

為了讓無法到現場的畢業生一同感受現場熱烈氣氛，世新大學特別邀請多位明星校友，包括不老女神徐若瑄、金鐘主持人黃子佼及資深名導瞿友寧等人，為學弟妹獻上祝福。徐若瑄在影片中恭賀畢業生順利畢業，並以學姊身分，表達對母校的熱愛，「在世新畢業後，我覺得在學校學的東西都讓我在演藝事業上，能夠學以致用，這是我覺得最開心的事情」，同時她也不忘為台灣打氣，「在這個疫情階段，辛苦老師、辛苦大家，希望疫情可以趕快過去。」

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