林志玲恩愛照曝光！嫁AKIRA滿2週年高調放閃：不安的世界有彼此相伴

林志玲和日本夯團「放浪兄弟」成員AKIRA結婚2年,這段異國戀情沒有因為疫情受到影響,女方6日在臉書和微博分享多張夫妻倆的黑白唯美照片,大方曬恩愛。對於老婆高調示愛,AKIRA也轉發貼文,並用英文甜蜜喊話。

林志玲在臉書和微博寫下:「不安的世界,有彼此相伴,感謝生命的每一個啟程。兩週年快樂。」AKIRA則用英文示愛:「Happy Anniversary.Thank you for being next to me.」(週年快樂,謝謝妳在我身邊。)照片中可以看見2人互動甜蜜、自然,無論是手舞足蹈,還是相視而笑,都充滿濃濃愛意和粉紅泡泡。

2019年11月林志玲和AKIRA在台南舉辦世紀婚禮,成為全台關注焦點,婚後林志玲台灣、日本兩邊跑,當幸福人妻之餘,依然認真工作。雖然現在疫情嚴峻,但在東京陪伴老公的林志玲沒有忘記台灣,時常透過網路和老公傳達關心,更透過自己的基金會捐贈一百箱飲用水到萬華、中山區。

