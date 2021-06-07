林志玲恩愛照曝光！嫁AKIRA滿2週年高調放閃：不安的世界有彼此相伴

林志玲和日本夯團「放浪兄弟」成員AKIRA結婚2年，這段異國戀情沒有因為疫情受到影響，女方6日在臉書和微博分享多張夫妻倆的黑白唯美照片，大方曬恩愛。對於老婆高調示愛，AKIRA也轉發貼文，並用英文甜蜜喊話。

林志玲在臉書和微博寫下：「不安的世界，有彼此相伴，感謝生命的每一個啟程。兩週年快樂。」AKIRA則用英文示愛：「Happy Anniversary.Thank you for being next to me.」（週年快樂，謝謝妳在我身邊。）照片中可以看見2人互動甜蜜、自然，無論是手舞足蹈，還是相視而笑，都充滿濃濃愛意和粉紅泡泡。

2019年11月林志玲和AKIRA在台南舉辦世紀婚禮，成為全台關注焦點，婚後林志玲台灣、日本兩邊跑，當幸福人妻之餘，依然認真工作。雖然現在疫情嚴峻，但在東京陪伴老公的林志玲沒有忘記台灣，時常透過網路和老公傳達關心，更透過自己的基金會捐贈一百箱飲用水到萬華、中山區。

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