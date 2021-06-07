大S和汪小菲的婚姻蝴蝶效應╱少說話，就是一種極大程度的愛

大S、汪小菲這對兩岸夫妻，3月甫歡慶結婚10週年，男方送上鴿子蛋鑽戒討老婆歡心，看似幸福美滿的婚姻，卻在月初投下離婚震撼彈，汪小菲不滿家人打不到疫苗，深夜在微博連發兩篇文章痛罵台灣，引發軒然大波，也讓家庭生活起了波瀾。

疫情三級警戒讓大家被關在屋裡，壓抑的情緒沒有出口，彷彿被悶在壓力鍋裡，不小心就說出重話。汪小菲出發點基於保護家人，表達方式卻異常猛烈，日前才因酒後直播連線網紅爆粗口的他，這次闖了大禍，讓老婆大S震怒喊話離婚。

汪小菲的一時衝動，引發一場蝴蝶效應，輕輕拍動一下翅膀，會在另一處引發大火，深夜發洩完了，沒料到隔天有這麼多人要收拾殘局。結婚是兩個人的事，離婚牽涉的可就不得了。

疫情越發嚴峻時，有些人會自問「我能為社會做些什麼？」有些人會憤怒「為何別人不為我做些什麼？」其中價值觀天差地別。

回顧一下去年肺炎疫情在大陸爆發時，大S雪中送炭，狂掃日本口罩，捐贈1萬個口罩給武漢，小S也強調人類應互相幫助，「恨比病毒更可怕」，這對姊妹花那時遭受許多台灣網友吐槽，承受不小壓力，但她們選擇援助別人，而非恣意謾罵。台灣疫情升溫後，林志玲捐水到萬華、賈永婕送愛心便當給醫護人員，小S也加入「每日送100便當」挺醫護的行列，盡自己一份心力。

這也難怪大S起床看到老公連發2篇微博謾罵台灣，難掩內心火山爆發、湧出想離婚的念頭，對比汪小菲的仇恨發言，大小S的格局大多了。

一見鍾情看五官，久處不厭看三觀。論身家財富、外貌身材，大S夫婦都是超級登對的一對恩愛夫妻，見面沒幾次就步上紅毯，宛如命中注定的姻緣，羨煞不少人，除了買房掛在大S名下，在《幸福三重奏》裡，他還是一個願意幫老婆剝蝦的體貼好男人，給予另一半安穩無匱乏的物質生活。

然而相處久了，價值觀差異慢慢浮現，又因疫情關係，汪小菲返回北京經商，大 S選擇留在有家人、姊妹淘相伴的台北，無法常常見面，爭吵在所難免，未來人生是否要繼續攜手走下去，考驗兩人智慧。

偶像劇《戀愛是科學》裡，男主角工作遇到刁難時，女主角對他說：「你知道長大跟成熟有什麼不同嗎？長大就是知道原本不知道的事，成熟是知道了卻假裝不知道。」

我們也許有過相同經歷，拜年遇到不熟的親戚，對著新聞時事長篇大論抒發看法，或在LINE群組裡有人張貼與自己不同立場的文章，號召支持拉票，你選擇上前交鋒、唇槍舌戰，還是露出尷尬又不失禮貌地微笑，默默關上手機螢幕。

對於社會奇千百怪、職場百態，我們看不慣的事很多，但成年人會謹言慎行。不是不知道，而是選擇了不說，不說的原因可能是因為愛。因為愛，我們選擇包容。真心話，我們不會輕易出口，不是認可對方，而是因為重視一段關係勝過自己短暫的情緒。

面對疫情蔓延，不確定的未來，所有人都惶恐不安，但成熟的人懂得理解他人的難處，而不是站在自身立場肆意說話。

「愛情就是為了喜歡的人，做些不喜歡的事」。那件事可能是下廚、打掃、餵奶，也可以是「保持沉默」。在某些關鍵時刻，不要急著出頭說話，寧願沉默多做點事，才是成熟人的表現。

汪小菲以親身案例告訴我們，疫情期間，晚上少喝酒，有情緒時遠離社群軟體。深呼吸，少說話，其實就是一種極大程度的愛。