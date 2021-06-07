分手周揚青1年！羅志祥揭感情現狀大笑　爽住豪宅：在家最舒服

藝人羅志祥（小豬）去年4月遭前女友周揚青發出一封「毀滅式分手信」，指他劈腿、多人運動、與旗下藝人愷樂有不正當男女關係，導致人氣一落千丈，他近期靠著經營社群網站及YouTube頻道，力拚復出，就有網友問到他的感情狀態，他也大方回應。

羅志祥昨（6日）在IG限時動態，開放網友提問，滿足眾人的好奇心，有網友問：「你單身嗎？」他立刻狂笑不已，自嘲道：「對啊！哈哈哈哈，沒看新聞喔。」也有網友問：「和前女友分手3個月，好想她，怎麼辦？」他則笑說：「想她就跟他說啊，跟她說：『I miss you baby』。」

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情嚴，全台持續第三級警戒，羅志祥透露YouTube頻道沒更新的原因是都沒有出門，更表示居家防疫一點都不會悶，直言：「 在家是最舒服的，無聊可以整理房間。」不過羅志祥居住在要價上億的內湖高級住宅，想必在大房子的舒適程度，與一般市井小民不可同日而語。

此外，日前陳零九確診新冠肺炎，羅志祥過去曾與陳零九一起主持《娛樂百分百》，他表示有關心陳零九，「有啊我有密他，然後他現在正在隔離中，一切都OK的。」

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