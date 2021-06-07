應采兒自封「媽圈頂流」：我結婚11年能過到今天，就是因為自我感動

應采兒和陳小春結婚11年了，身為綜藝常客的這對夫妻，帶著可愛的兒子Jasper上過《爸爸去哪兒》，萌翻了一票觀眾，去年喜迎第二胎「hoho」，生產紀錄也都在電視上播出，大方分享家庭生活，在充滿歡聲笑語的背後，應采兒卻說：「這世界上除了我，沒有人要嫁給他！」

個性活潑、大喇喇的應采兒，與陳小春相差16歲，因為加入同間公司合作拍MV，越看越對眼進而相戀。在電影《古惑仔》裡飾演黑道混混「山雞哥」的陳小春，真實生活也跟角色一樣直率，初次約會竟選在牛腩麵店，還要跟人拼桌，讓女方有點傻眼；交往時也不會回報行程給女友，完全是一個不懂女人心思的直男。

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不懂得浪漫，卻很真誠。求婚那一天，陳小春跪在地上半响，哭著說不出話，連旁人都忍不住要幫女方答應了，彷彿用完全身力氣，才好不容易說出「嫁給我」那3個字，讓應采兒跟著破涕為笑，相擁著說了聲「我願意」。

這對搞笑夫妻最經典一幕，是2015年在演唱會上隔空飛吻，陳小春在台上深情演唱《相依為命》，頭戴米妮髮箍的應采兒，不顧滿場粉絲眼光，在台下手舞足蹈、飛吻示愛，把酷酷的陳小春逗笑了，這番「她在鬧，你在笑」的互動，閃瞎紅館裡滿場的歌迷。

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結婚11年了，還有兩個寶貝兒子，應采兒揭露這些幸福的背後，都是「自我感動」幫了很大的忙！

她說，家裡有三個兒子，其中一個就是陳小春，相距16歲的戀情，沒有讓她變成被捧在手掌心上寵愛的寶貝，相反地，老公幾乎不會自理生活，飲食、家務都要她處理，甚至浪漫的紀念日都要「自給自足」。

應采兒在綜藝節目《聽姊說》說：「前幾天母親節，你們知道嗎？母親節大餐，餐廳是我訂的，母親節蛋糕是我買的，打車費是我付的，後來我真的生氣，說陳小春你到底送我什麼啊？他突然間看了我一眼說，『我整條命都送給妳了，妳還想怎樣！』我就對自己說，妳真是個完美的老婆，這世界除了妳，沒有人要嫁給他。」台下觀眾全笑翻了。

自稱「操心姊」，應采兒對每件事都操心，喜歡注意小細節，不管是飛機上有家長放任小孩吵鬧、或洗手間沒有洗手液這等小事，都會勇於發聲，儘管沒有人向她致謝，但只要狀況改善，就會心滿意足，她看著鏡子對自己說「妳真棒」！她自豪口吻表示：「自我感動不是美好品質嗎？聽起來有點自戀，但是愛自己、欣賞自己有什麼錯呢？」、「我結婚能過到今天，就是因為自我感動！」

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疫情期間，女人在家裡除了工作，還要做家務忙了半死，是否也很想尖叫，逃離這一切？也許妳也能學學應采兒，遇到不懂浪漫的陳小春，這11年來，她一直主動出擊，自己安排一切，也會適時給自己鼓勵！

許多女性鼓勵小孩讀書、學才藝；鼓勵老公工作、升官，卻忘了，為了家庭打理這一切的自己，其實才是最需要被肯定的那個人。

應采兒舉了個例子，童話裡白雪公主的繼母為什麼會不開心？最後成為了巫婆，要送毒蘋果害死白雪公主，「因為她每天都問魔鏡啊，魔鏡，世界上最漂亮的女人是誰？她把主動權交給了魔鏡，如果是我，我會告訴魔鏡，『我就是世界上最美的女人！』」

看似個性不拘小節，應采兒私下卻是個虎媽，對孩子嚴格管教，馭夫也有一套，被外界視為主導性很強的女強人，卻被網友虧沒有代表作，她無懼網友取笑，反而霸氣回應：「姊不是不努力，是姊努力的方向你們搞錯了，姊不是演藝出圈，是媽圈頂流。」並稱「我的代表作就是my family！」

像很多媽媽一樣，應采兒這麼多年埋首於家庭生活，但她沒有喪失自信，反而樂於把心得分享給大眾，成功的婚姻與家庭，就是她感動自己的作品。自信很多時候不是別人給，是我們給自己的，感動別人前不要輕忽自己的感受，看看應采兒的表現，「我們都該做自己永遠的啦啦隊，肯定自己的付出」。