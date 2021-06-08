錯過視訊女友大抓狂！王少偉遇「滲透型」恐怖情人　行程被監控怒提分手

羅時豐和小禎主持的節目《今晚開讚吧》日前討論「另一半變身恐怖情人」主題，找來藝人王少偉、黃沐妍及葉欣眉分享過去曾交往過的各種恐怖情人經驗。其中葉欣眉的恐怖情人經歷，讓眾人聽了紛紛訝異不已。

射手座的王少偉，坦言個性崇尚自由、不喜歡被查勤，曾有一任女友卻利用慢慢滲透的方式來掌握他的行蹤，一開始對方會主動傳照片報備，乍看之下互動很甜蜜，久了他也習慣拍照回傳給女方，「殊不知，從此我的行蹤跟位置被她掌握住。」有一次他手機正在充電、不小心錯過女友的視訊，「她整個對我大抓狂、發飆，她覺得我好像帶別的女生回家幹嘛，但我就真的只是在家上廁所。」兩人因此大吵一架，王少偉這才驚覺自己被束縛、壓抑的感覺，「回想起來才發現她用這種溫水煮青蛙的方式控制我的生活，我感覺到自由被剝奪之後，我就跟她分手了。」

黃沐妍分享自己曾遇過緊迫盯人型的恐怖情人，對方非常愛她，會希望上下班都由他接送，假如她出外景，上下飛機時也得傳照片報備，「他嘴上說是希望看到我是安全的，但就是無時無刻關心我在幹嘛。」有一次最誇張的是，她去海島國家錄外景，手機跟隨身物品全都突然被沒收，結果對方發慌，問遍所有相關人員，得到該製作單位的聯絡方式，「當下我真的超尷尬、超不爽。」後來只要沒接到對方的電話就被嗆：「妳這個人就不是去工作，妳就是去玩的！」

葉欣眉坦言自己通常是朋友起鬨才會喝酒，某一次有位黑騎士替她擋酒，當下認為很帥氣，之後兩人也越走越近。後來才知道對方有酗酒問題，且喝酒後情緒起伏變化又大，「他從來沒打過我，頂多是言語暴力，但這樣我還是會害怕、也有種被羞辱的感覺。」直到有一次，對方酒醉回家，為了讓她瞭解喝酒是多開心的一件事，強迫她也去拿酒喝。葉欣眉多次拒絕，未料，對方卻突然抓著她的頭髮，把她拖到冰箱門旁，「他用膝蓋固定住我的手腕，拿酒往我頭上倒。」誇張行徑讓人傻眼。

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