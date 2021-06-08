出道20年平常心！孔劉：不當演員，我可能已經當爸爸了

韓國男星眾多，出道20年的孔劉卻是一個非常特別的存在。他不太上綜藝節目，接戲也不多，每次演出都是百分之百投入，有時甚至下戲後會需要一段時間才能抽離角色。這也是為什麼他在每一部戲中，都能精準地詮釋角色。接受《ELLE》國際中文版雜誌專訪，他談到拍戲的轉捩點，是改編自真人實事、劇情涉及聾啞兒童被欺凌的電影《熔爐》，當初深受小說感動，決定促成這部電影誕生，上映後引發眾多討論，「這是唯一一部因為我而開始的電影，對我來說特別與眾不同，但這個作品並沒有讓我沉醉在成就感中，反而讓我認清絕對不能輕視演員這個職業，是一部讓我產生警覺性和責任感的作品」。

電影《熔爐》的製作，最後促成了相關法律的制定，讓因偶像劇《咖啡王子1號店》被熟知的孔劉，發現自己的演技，擁有影響他人人生的力量，「我沒想過這些事情真的能成真，心中也萌生出一絲絲的信心。雖然現在是看到成果才在談這件事，但不管電影熱不熱賣，不管《熔爐法》有沒有順利制定出來，倘若有任何事情需要我的幫忙，我仍然會義不容辭地站出來。我認為這是在大眾關注之下，身為一位演員，能盡一份心力的好事之一。」

剛滿40歲大關，孔劉依舊保持不老外貌，在YouTube上有一篇名為「10幾歲青少年們，看到孔劉令人起雞皮疙瘩的防腐劑美貌後的反應」的影片，他自己看了也開懷大笑，透露自己比起看電視，更常看YouTube，「我覺得滿好笑的，我真的邊看邊大笑，我很喜歡那個ODG頻道。我還記得金範洙歌手那集，看到國高中生們，聽完他的苦惱後，跟他聊天的畫面，我也不自覺地有種被療癒的感覺。」

出道20年，孔劉平常心看待，沒有舉辦特別活動的計劃，「我覺得自己也撐得滿久的，不知道能不能走到30周年呢」，想像過10年後的自己，會變成怎樣呢？他笑說若50幾歲了，應該更謹言慎行一點，能確定的是會想繼續演戲，不過可能不會像現在這麼活躍，「當我有能力影響大眾時，我便想善用這股影響力」。 演員給了孔劉一種使命感，「要是我沒有成為演員的話，或許我可能是孩子的爸爸，或者在其他領域獲得成就」，但站在大眾面前演戲，受到許多粉絲關愛，驅使他不斷成長，想要成為更優秀的人。

回到日常生活中，孔劉也是一個平常人，出道20年來，他私下的生活一直維持簡單，喜歡看YouTube影片，也喜歡看NBA。身為勇士隊球迷，看到勇士球賽狂輸對手53分也會喪氣。孔劉說：「比賽結束後，有專門上傳勇士比賽精華的YouTube頻道，那一天頻道公告說『今日賽事精華沒有上傳的價值，因此不更新影片』，我看到真的爆笑出來，其實勇士本賽季的目標不是總冠軍，但怎麼說也是曾拿三次冠軍的勇士王朝，就是期盼他們打進季後賽的遺憾心情。早上心平氣和地起床後，獨自穿上勇士的球衣，看著決賽高喊著加油，但現在不會有這樣的事了。」