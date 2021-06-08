賈靜雯嚇到報警！16歲梧桐妹遭恐嚇散播私密照　網友私訊：我會毀了妳

賈靜雯16歲女兒梧桐妹（Angel）IG收到網友恐嚇私訊，對方以不雅字眼辱罵：「妳會是個蕩婦，我會毀了妳的生活。」並揚言要散播梧桐妹的「乳房照片」，賈靜雯火速帶女兒上警局備案，經紀人向《NOWnews今日新聞》透露「驚嚇當然會有」，不過現在母女心情平復，一切安好。

梧桐妹在IG公布網友威脅的私訊，對方揚言毀了梧桐妹，並截圖多張梧桐妹友人IG頁面，以簡體字恐嚇：「我會把這個發給妳所有的朋友，說妳給我發了一張妳的乳房照片。」梧桐妹嚇得PO文：「嗚嗚我被威脅了，怎麼辦怎麼辦？大家如果接受到什麼信息，不要相信他喔，大家要注意這個人喔。」

賈靜雯經紀人表示，梧桐妹PO文只是希望身邊的朋友不要受騙上當而已，當然第一時間她選擇跟父母討論，這是很棒的事，「目前一切安好，驚嚇當然會有，不過已經備案就不必太擔心」，經紀人也說：「疫情期間大家只能在家，現在都線上上課，小孩接觸網路在所難免，靜雯希望這個時候，家長們更要多關心孩子的狀況，盡可能多抽時間陪伴孩子。」

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