大S隱忍了10年！早就喊話「8種立場不同」請閉嘴：吵贏了話題得不到愛

冰凍三尺非一日之寒。汪小菲5日在微博連發兩篇文章辱罵台灣，一番「漢奸」的激進言論，讓老婆大S氣得放話要離婚。捅了一個大蜂窩，他急忙多次編輯文章、修改語氣，拿掉了「漢奸」2字，向老婆求饒示好，網友嘲笑他被吃得死死的，「行為逐漸收斂、逐漸文明」。

這次婚變風波，外界看似突然，其實有跡可循，粉絲最近翻閱雙方以前的微博文章，發現價值觀差異存在已久，大S早在8年前就曾理性表示，家人、朋友之間無論再親密，都不需要無話不談，遇到8種狀況時，麻煩請閉嘴。顯然老公不但沒聽進去，還把言行訴諸外界，難怪讓她想發飆。

大S舉例，如果遇到「政治立場不同」、「支持球隊不同」、「價值觀不同」、「教育方針不同」、「開車路線不同」、「喜愛的偶像不同」、「宗教信仰不同」、「口味不同」，若有一方先開口，後者千萬要轉移話題，畢竟「吵贏了話題得不到愛啊」。底下粉絲有人表示太認同了，簡直是真理，但有人也質疑，「夫妻不談這些還能聊什麼？」

人稱「京城四少」之一的汪小菲，外表斯文，鏡頭前表現溫柔，幫老婆按摩、剝蝦樣樣來，被封為「怕老婆系好男人」，不過情緒激動時容易爆粗口，這讓看似文靜、實則剛強的大S，有時候也會被嚇到。

她曾跟媒體坦白，汪小菲的表達方式是「很馬景濤式的那種」，屬於瓊瑤戲激動咆哮派。剛交往時有一次在北京堵車，突然有輛車半途插隊，「他突然非常激動地按喇叭，飆出一大堆戲劇裡面才會聽到罵人的話！」當下大S驚訝地望著汪小菲說：「原來你是這種人喔？你有沒有打過女人啊？」對方趕緊否認打過女人，那時她只覺得他表現很逗趣。

汪小菲受邀上《康熙來了》，小S聊到家人都愛小酌，只是酒後行為不太一樣，老公許雅鈞酒後喜歡與人稱兄道弟，但姊夫喝酒後語氣會變得激動，「愛聊天、愛拍桌」。這些大小S和媒體分享過的玩笑話，也許都暗藏著真心話。

男人會因婚姻或子女改變個性嗎？在汪小菲身上顯然沒有，婚後10年沒有磨平他的稜角，4月份的直播記憶猶新，他和友人連線女網紅引發爭吵，喝酒後躺在床上解釋，上半身沒穿衣服，直播間被強制關閉，氣得他大罵：「傻B，腦子有病吧？」網友紛紛喊話要他注意形象。

酒醒之後，他連道了3次歉。把這破事說成「喝多了，放飛自我」。

時隔2個月，他再度闖禍，謾罵對象不只是平台，而是包括他老婆、子女所在之地的台灣。

當婚姻關係存在著一個情緒不穩定的分子，要如何走下去？男人喝酒就變成另一個人的窘況，大小S曾親眼見過，他們的父親也有過類似行為，喝醉後半夜吵醒家人，和徐媽肢體拉扯。她們都很愛父母，所以小S今年在Podcast《老娘的老娘》提到父親醉酒之事，刻意輕描淡寫，用溫柔詞彙包裝成「一種調皮行為」。

潛藏在心裡的陰影，如今似乎又要在汪小菲身上重現了。

這次他悔過道歉，宣稱「老婆是第一」，暫時平息了離婚風波，哪天不知道會在何處再爆發？何況孩子越來越大，面臨教育問題，未來在哪就學，將再次拉扯兩個家庭，大S乾脆撕破臉的心情，用心細想，都是其來有自。

大S身為公眾人物，應該樹立良好形象，對演藝事業、對子女都好。汪小菲卻屢屢酒後爆粗口，無法控制情緒，有網友吐槽他肯定是喝多了，破壞了好先生的人設，「不敢想像他私下怎麼對大S的」。

人們常說「勸和不勸離」，婆婆、粉絲們都希望大S夫婦雨過天晴，消消氣就沒事了，婚姻本就該用愛去理解、包容對方。只是，面對一個婚姻裡的不定時炸彈，喝酒後隨時會引爆，一邊是清醒時的甜蜜，一邊是醉酒時的夢魘，放在天秤上的兩端，等待大S衡量，孰輕孰重，只有她自己能決定。