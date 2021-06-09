結婚7年像熱戀！探班高圓圓手拉手像小情侶　趙又廷：我給她滿滿安全感

要提螢幕形象與私下落差最大的男藝人，趙又廷必定榜上有名。

曾以《痞子英雄》熱血辦案的警察角色奪得金鐘最佳男主角，一出場全靠吼的爆發模樣，卻被觀眾評為演技浮誇，因此被冠上「咆哮帝」的頭銜；去年和白敬亭搭檔《平凡的榮耀》，再度扮演對下屬發飆的上司，憤怒模樣又被粉絲後製成搞笑表情包。

但私下的他呢？出身演藝世家，家教甚嚴，培養出與眾不同氣質，說話態度懇切、斯文有禮，再怎麼尖銳的話題擺在眼前，都像一拳打在棉花上面，被他沉穩的軟萌語氣化解了。

大概就是這樣的「反差萌」，獲得影迷關注，也擄獲了大陸女神高圓圓的芳心。

2012年，兩人合作陳凱歌的電影《搜索》，飾演一對因誤會被網友人肉搜索的的癌末患者與攝影師，在生命告終前愛上彼此。氣質美女與金鐘影帝的組合，俊男美女看著就養眼，在曖昧劇情安排下，假戲真做成了戀人，在演藝圈內誕生了一對新的兩岸夫妻。

「又圓戀」結婚至今近7年，育有一個女兒，感情依舊如膠似漆，每次新聞曝光畫面，都是撲面而來的粉紅泡泡，從互餵吃東西、機場飛奔擁抱，連婚後都沒變過，高圓圓4月拍新戲《完美伴侶》，老公趙又廷帶著家人探班，兩人趁空檔聊天時，竟然在室外手勾著手，邊搖晃邊說話，宛如高中生小情侶的模樣，讓網友大呼：「這就是愛情的樣子！」

大S婚變鬧得沸沸揚揚，外界都說兩岸夫妻不容易，但這對相差5歲的姊弟戀，卻意外和諧互補，原因在哪？

回溯當年夢幻婚宴上，高圓圓說：「我常常對朋友說，你想要的那個人，在世界上是不存在的，他（趙又廷）的出現讓我知道，我想像力不夠豐富，他所有的好超出我想像的好，對未來來說，我沒有任何要求，因為他會做到超出我想像力的事情，我們在兩個城市嘛，我就一路跟著他走，有他在的地方就是家！」

趙又廷的允諾，更不是只對老婆，他除了向高圓圓輸誠，未來會誠實以對，更重要的是「尊重」和「愛」對方的家人，「我會把圓圓和我們的家，放在生命中第一位」。

兩人對彼此的承諾，顯然都做到了。

婚後他們減少作品量，更大重心放在家庭，但一出手就是佳作。趙又廷在《三生三世十里桃花》的整容式般神演技，證明精湛實力，絕非全靠怒吼，當年氣憤他有「奪妻之仇不共戴天」的網友，紛紛羨慕起高圓圓有這樣的深情老公。

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個性溫和的趙又廷，不像許多明星一樣追求曝光、喜歡在社群軟體跟粉絲直播，他是一個非常低調的人，甚至極少關心圈內八卦。出來拍戲時，高圓圓會做他的後盾，當起全職太太照顧小孩；不拍戲時就是一個待在家讀書、看劇、陪女兒的宅男。如今寶貝女兒2歲了，趙又廷也非常支持老婆復出拍戲，「我自己也是她的粉絲，一直在鼓勵她，現在寶寶也比較穩定了，該拍就拍。」

演藝路上相輔相成，夫妻倆都做出適時的配合，沒有一方委屈求全或犧牲事業。被稱為「高圓圓的老公」，趙又廷也毫不介意，不會感到彆扭，對於演藝圈後起之秀竄起，同樣泰然自若，從小長大的家庭，讓他很有安全感，不會焦躁不安。減少曝光的結果，連帶廣告代言變少，他甚至問起同事「我是不是該有危機感呢？」 一派輕鬆的態度，在演藝圈真的特立獨行。

被問到讓老婆放心的關鍵，他笑笑說：「可能我安全感過剩吧，就是淡定，安穩。」 趙又廷把最親密的老婆當成朋友，私底下有很多交流，看書、電影、接戲都會互給對方意見，「她也帶給我很大的安全感，我們是彼此最好的朋友，有一個人當你的靠山，彼此依偎、彼此信賴吧！」

用一首歌形容，他們的婚姻就是《穩穩的幸福》。這對夫妻聊到彼此，沒有誇張情節，或者浪漫橋段，也不上綜藝節目曬恩愛、曬小孩，反而是一種「歲月靜好，現世安穩」的圓滿，就像婚前承諾給予彼此尊重和愛，兩人努力維持事業與家庭的平衡，相互探班已成常態，連演員白敬亭都說拍片被狂撒狗糧，看到高圓圓帶食物來探班都羨慕得想流淚。

比起高潮起伏、動盪不安的驚喜，這樣的婚姻反而走得更長遠。最近高圓圓曝光的片場幕後花絮，桌上出現了一瓶孕期保健食品，大陸媒體揣測「又圓夫婦」即將迎來第二胎，讓我們靜待好消息吧！