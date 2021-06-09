今年最悲慘！謝金燕錯失當「劉德華老婆」機會　證實遺憾：不是開玩笑

謝金燕（姐姐）常透過社交網站與粉絲互動，昨（8日）她在IG開放提問，其中有人好奇偶像2021年最喜悅和最悲傷的事，謝金燕竟自爆曾有機會當「劉德華老婆」。

一名網友問謝金燕「2021最喜悅的事/最悲傷的事」，她回答：「最喜悅是有部電影演劉德華老婆，最悲傷因為疫情取消了！」深怕被誤會在胡謅，還補充：「你以為我在開玩笑嗎？我只是低調而已。」原來看似搭不上邊的兩人，原有望在大銀幕演夫妻。

事實上，謝金燕2018年受邀頒金馬獎，上台時，她趁機會對台下的華仔大喊：「總有一天會有一部電影，女主角謝金燕，男主角劉德華！」華仔當下立刻起身和謝金燕敬禮、送飛吻，後續還說如果得獎的導演要拍新片，一定要找兩人演出，讓謝金燕笑得合不攏嘴。（編輯：楊穎軒）

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