試管3次才成功！蔡昌憲宣布當爸喜訊　抱老婆痛哭「小菜包回來了」

蔡昌憲和空姐老婆Vivian結婚3年，今（9）日宣布老婆懷孕30周，2年前夫妻的胎兒「小菜包」罹患罕病，忍痛引產，他們一直努力要把孩子生回來，蔡昌憲說：「經過3次試管失敗後，我跟老婆做了一個重大決定，我們想要一切順其自然，沒想到『小菜包』這麼快就回來了。」

蔡昌憲2年前送走了小菜包去當天使，去年送走父親，他說：「生離死別不斷地在身邊發生著，像是一直逼著我得快長大，我突然想起了一個畫面，那時候我開著車，我看著望向窗外的老婆，她的眼淚一直滴一直滴，很心疼她，我也靜靜的陪著她流淚，這段難熬的日子，我跟我老婆一起走過，我們互相打氣，在最需要彼此的時候都會出現，未來沒什麼可以擊垮我們。」

Vivian這胎懷孕以後小心翼翼，「等待報告的過程很是煎熬，要確認基因是否一切正常」，小年夜才收到護士好消息，寶寶報告一切正常，蔡昌憲跟老婆抱在一起，哭得很大聲，他也感動表示：「現在肚子裡的小菜包已經30周了，產檢說腳很長，可能跟把拔很像，做了3次試管的老婆實在是太辛苦了，小菜包未來一定要孝順媽媽。」

今日是蔡昌憲結婚3周年，他透過經紀人向《NOWnews今日新聞》透露，他在家下廚，3人1貓慶祝結婚紀念日，疫情期間Vivian懷孕一切順利，「小菜包是滿懂事的小孩」。

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