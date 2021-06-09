《火神》劉冠廷組CP下場都很慘　粉絲跪求演高富帥：給台客一個甜甜的戀愛！

職人電視劇《火神的眼淚》剛播畢，飾演打火英雄的劉冠廷，為救人犧牲小我葬生於火場，賺足了一票觀眾的眼淚，正當我們還回味沉浸其中，討論劇情細節，眼淚都還沒擦乾時，咦，他的下一部戲又來了！《第三佈局 塵沙惑》這周即將播出，這回他改當菜鳥刑警，涉險偵辦懸疑案件，完全無休息的銜接狀態，堪稱「演藝圈公務員」代表之一，影迷驚訝他轉變角色之快，也不禁要吶喊：「可以不要再領便當嗎？」

劉冠廷是台藝大表演科班出身、又經植劇場訓練累積經驗，演技紮實，從小角色慢慢演起，《花甲男孩轉大人》裡的鄭花明，一頭漂染金髮、操台語腔把妹的搞笑形象，展現純情憨厚的魅力，一舉奪下金鐘獎男配角獎，在許多中生代男星紛紛赴大陸淘金之際，他獨有的台客魅力，意外受到矚目。尤其是選角多元，幾乎電影、電視劇的角色，都不是常見的高富帥，反而偏愛內心複雜度高、難以揣摩的角色，越能引發他的興趣。

這些角色極具挑戰性，拿獎希望濃厚，好歸好，缺點就是太苦命，他在電影《陽光普照》、《同學麥娜絲》和電視劇《火神的眼淚》最終下場都是領便當，簡直跟《名偵探柯南》一樣，每次一現身，感覺周遭都有危險氣息！尤其是感情戲都很慘，私下和女友孫可芳愛情長跑逾10年，長情的個性，讓他演起暖男特別有說服力，卻在組CP的過程都得千辛萬苦，費盡心思才能討佳人歡心，網友為劉冠廷演技著迷時，也為他抱屈：「怎麼不給我們冠廷演個高富帥，談個甜甜的戀愛啊！」

《像天堂的懸崖》MV 被戴綠帽的無辜弟弟

我們一一細數劉冠廷作品，從李佳薇的《像天堂的懸崖》MV裡開始，女主角劈腿男主角Duncan和弟弟劉冠廷，他被蒙在鼓裡，直到家庭聚會三方攤牌，才曉得自己被戴綠帽，向哥哥怒吼痛哭，情緒崩潰的模樣惹人憐惜。和王心凌共演的《大眠》MV，升格為男主角可喜可賀，但劇情更慘了，詮釋一對亡命鴛鴦的公路之旅，最後開槍殺死綁架人質，揭開屍體頭套，竟是他自己的臉孔，寓意愛情的窒息性。

《花甲男孩轉大人》 四角戀苦追雅婷的台客

《花甲》裡滿嘴檳榔黑垢、瀏海金髮的劉冠廷，將台客「花明」一角詮釋到位，苦追的雅婷（江宜蓉 飾）早有心儀對象，他宛如孔雀開屏的追求法，花招盡出，甚至強吻對方，卻把雅婷嚇得越跑越遠，兩人吵架時，劉冠廷痛徹心肺地說：「我以為只要我很貼心，妳就會很開心，我最喜歡看到妳開心的樣子了。我以為，我以為妳也有一點點喜歡我。」最後花明為不當行為，向雅婷下跪道歉跟告白，看得讓人太揪心了。

《同學麥娜絲》 說不出愛的紙紮師傅

台語腔超輪轉的劉冠廷，已經不滿足於此，在電影《同學麥娜絲》裡挑戰說話嚴重口吃的紙紮師傅「閉結」，因為缺陷情路不順，透過婚友社介紹，認識了王彩樺飾演的寡婦，不須開口說話，對方都能懂他的心意，根本天生絕配！正當他們以為能過著幸福生活時，閉結卻被尋仇找錯人的反派亂棍打死，倒臥在血泊那一幕，既殘酷又寫實，催淚指數滿點，讓他順利入圍台北電影節最佳男配角。

《消失的情人節》 被當變態追蹤狂的公車司機

《消失的情人節》是一部講求魔幻情節的愛情電影，凡事步調慢一拍的男主角「阿泰」，有幸能凍結時間，獲得與講求快節奏的女主角共處一天，滿足小時候分別的遺憾，原是浪漫至極的環節，不過他把女主角帶到遠方拍照、任意移動身體、親吻額頭，讓部分女性觀眾感到不舒服，劇中劉冠廷為追愛被毆打、出車禍，連電影下檔後還被罵是跟蹤變態狂，這對演員來說實在有點委屈啊。

《火神的眼淚》 剛告白就殞命的消防英雄

連獲金馬、金鐘肯定後，劉冠廷戲路更寬廣，《火神》裡的消防職人「林義陽」滿腔熱血，還是個超級暖男，為心儀的「子伶」（陳庭妮 飾）遞薑茶、寫報告，在女方最沮喪時安慰她、保護她，為她阻擋外界風雨，守護她考公務員的夢想，終獲女方青睞，以簡訊告白「我們在一起吧！」組成甜蜜蜜的「伶陽CP」。共赴火場時，子伶還給他一記「摸頭殺」，要他別擔心！BUT！最終大結局，剛恩愛沒多久的消防情侶，竟被無情拆散，「伶陽CP」就這樣被一把火燒掉了耶，真的讓人很想寄刀片給編劇啊！（啊，錯誤示範！大家不要學）

看到這裡，是否覺得劉冠廷的螢幕愛情之旅，非常值得寫一個慘字！還好！最近他跟陳庭妮再續CP前緣，媒體直擊兩人在街頭拍攝新戲《愛情發生在三天後》，劉冠廷梳著帥氣髮型、還穿著西裝亮相，粉絲們狂喜：「咱們實力派終於也要演偶像劇了嗎？太欣慰了！」

這幾年來，劉冠廷累積多部戲劇作品，幾乎全面攻佔台灣大小螢光幕，面臨「冠廷宇宙」來襲，我們衷心希望這個「領便當專業戶」的下部新戲不要再這麼慘了，給我們台客族一個甜甜的戀愛好嘛！