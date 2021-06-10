【個人意見】英國電視學院獎

它似乎是英國電影學院獎的親戚，同一個學院但頒給電視，今年我們大家都看了很多英國的電視節目，許多英國的演員也逐漸為人熟知，至於這個獎項的時尚選擇則非常多元，英國人真的穿衣服沒在客氣的。

Golda Rosheuvel，在《柏捷頓家族》裡飾演女王，以一身超齡童裝造型出場，這是一個非常有趣的選擇，但整體呈現出一種大人扮兒童的感覺，她本人的氣勢有Hold住，但是這衣服完全屬於別人，也屬於另一個年齡層。

延續兒童的主題（有嗎），Zawe Ashton看起來像一個嬉皮風的帳篷，感覺會出現在高級商店的童裝部門，做為一個在家玩露營遊戲的道具，我的確覺得這是一個非常鮮明大膽而且令人難以忘記的造型。

Michaela Coel的黑色禮服簡潔但有設計感，長袖上面紅色色塊拼接的部分是神來之筆，搭上金色的首飾和簡單的髮型，背部小露性感，是有效果又不過度的造型。

Billie Piper看起來像你買百貨公司福袋抽中頭獎中的Lexus汽車。那個巨大的蝴蝶結真心不ok。

Lydia West也是有變化的黑禮服，但我一向不喜歡在上臂那個部位的澎澎袖，怎麼看都很像小孩學游泳時裝在那裡的充氣設備，黑色禮服本身的剪裁卻十分優美。

Nicola Coughlan的橘紅色VALENTINO禮服讓她看起來像是一個大番茄，我喜歡橘色搭上粉紅色鞋子的出乎意料感，但是某些身形的人似乎不太適合穿再增加分量感的澎裙和澎袖設計，配色我覺得很大膽，但是衣服本身的輪廓似乎沒起到幫助的作用。

Letitia Wright是世界上最閃亮的女學生造型。我很喜歡這件衣服在華麗之餘又不失年輕，我想裙子長度和那個衣領的設計都很剛好，上面的裝飾雖然華麗卻又不顯得過度成熟，因為是幾何形狀的排列，非常成功。

AJ Odudu的大紅羽毛禮服其實非常有氣勢，我也喜歡搭上金色的鞋子，她如果上下跳躍就是啦啦隊彩球了，人生的關鍵時刻為自己加油好嗎！

海倫娜寶漢卡特的黑白圓點荷葉邊禮服搭上墨鏡，一看就知道是屬於她的造型，我很喜歡她的造型一直以來拿捏在適合那個場合的隆重感，卻又永遠忠於她個人的品味，能夠把每件衣服都穿得像自己的，實在是一種很厲害的能力。

圖片來自Vogue