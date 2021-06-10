離譜！護理師因「職業很危險」被甩　穆熙妍感嘆：患難見人品

國內新冠肺炎疫情嚴峻，昨（9）日又新增274例本土確診，前線醫護人員全都疲於奔命，不辭辛勞的為大家堅守第一線，讓各界除了感謝外，也非常感動。不過，擁有亮眼外型的女星穆熙妍昨天卻透露，一位護理師的男友最近跟她提出分手，但「超扯原因」讓她實在無法接受，不禁嘆道「患難見人品」。

穆熙妍發文表示，前幾天聽說一件很令人心寒的事，一位護理師的男朋友最近要和她分手，因為「他媽媽說她的職業很危險」，這讓她感到相當離譜。穆熙妍也透露，雖然朋友得知此事後都紛紛安慰她，「把這件事當做篩選機制，這麼刻薄的長輩和無腦的男人不要也罷，但她還是蠻難過的。工作已經這麼累了，心力交瘁之下，還要面對這種破事。」

穆熙妍感嘆，「患難見人品，這個媽媽的腦迴路也是清奇。要是我兒子的女朋友是醫護人員，我心疼都來不及，還嫌棄人家，怎麼想得出來，還說得出口。人要自私起來也真的蠻可怕的。我們現在能乖乖在家防疫，都是因為這些努力守住工作崗位的人，沒有他們在前線冒著危險，社會根本無法維持基本的運轉」。文末，她更直呼「為眾人抱薪者，不可使其凍斃於風雪」。

對此，許多網友紛紛回應「疫情見人性、患難見人品」、「日久見人心，分手是好事，這種男人婚後也不可能給予保障」、「家中有護理相關知識人員的人其實很幸福」、「其實，最辛苦的也是有護理背景的人，由其是女人，只要孩子生病，就會被責怪，妳不是護理人員嗎？怎麼照顧孩子的？」「面對嚴重的疫情，歧視醫護這種事情光想就覺得羞愧了，何況還開口說出來…」「只能說自私的人永遠都只想到自己」、「平時沒事時就高高吹捧醫護背景好單純，一有狀況就嫌人家，這種自私想法真的滿瞎的」。（編輯：許苡晴）

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