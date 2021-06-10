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壹電視快篩結果出爐！200人全數陰性　美女主播呼籲「守住端午節」

文 : NOWnews今日新聞

台北市內湖壹電視大樓7日一名攝影師倒臥廁所身亡，屍檢PCR呈陽性，確定為2019新型冠狀病毒（COVID-19）患者。今（10）日壹電視大樓進行快篩，200人全數陰性，明天不再做快篩。

北市府昨（9）日緊急啟動快篩部隊，替壹電視員工篩檢，166人中有11人快篩陽性，其中包括主播吳衣璇、趙惠雯等人，所幸壹電視內部晚間10點宣布，快篩陽性的11人PCR檢測全為陰性，讓大家都鬆了口氣。

▲壹電視快篩200人全數陰性。(圖／軍聞社提供)
▲壹電視快篩200人全數陰性。(圖／軍聞社提供)

主播許耀云嘆，「從來沒想過，有一天會戴著口罩播新聞，更不用說每天播新聞，沒有想到有一天疫情就在你身邊」，她呼籲民眾守住端午節，身體健康才是王道。主播虞承璇則說，自己4月起就休長假，「所以我很幸運，我沒事」，她心疼所有堅守崗位的同事們，希望大家都能平安、家人健康。

▲許耀云9日接受新冠肺炎篩檢。（圖／許耀云臉書）
▲▼虞承璇為同業祈福。（圖／虞承璇臉書）
▲▼虞承璇為同業祈福。（圖／虞承璇臉書）

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Tags : 主播壹電視快篩確診陰性

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