IG直播不願同框？遭梁靜茹取消追蹤　范瑋琪回敬正能量名言

女星范瑋琪、梁靜茹是演藝圈出名的好閨蜜,先前曾傳出友情生變,近來被發現2人始終不在徐若瑄的多人直播時同時出現,一查竟發現梁靜茹已經取消追蹤范瑋琪IG,讓2人有嫌隙的傳聞再度甚囂塵上,而對此事,范瑋琪則是在IG發文,疑似透露心聲。

日前徐若瑄開直播時,好姐妹范瑋琪、梁靜茹卻一直不同時出現,網友猜測兩人友情是否出現裂痕,一搜尋竟發現梁靜茹已經取消追蹤范瑋琪IG,范瑋琪則是依舊關注梁靜茹,而范瑋琪今(10)日分享觀賞《The Global Trends Every Smart Person Should Know》的照片,並正能量的寫道:「Life is only as good as your mindset~正面的想法能帶給我好的能量和好的生活,每天提醒自己。」疑似回應傳聞。

范瑋琪與梁靜茹一直是眾所皆知的好姐妹,但范瑋琪在梁靜茹於2019年爆出婚變時,透過經紀人回應:「隱約有聽說。」遭網友批評是大嘴巴,梁靜茹雖然發文力挺,但卻刪掉了與范瑋琪的合照,傳出友情生變,而這一次2人又在直播中沒有同時出現,再度引發各界猜測。

