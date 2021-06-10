IG直播不願同框？遭梁靜茹取消追蹤　范瑋琪回敬正能量名言

女星范瑋琪、梁靜茹是演藝圈出名的好閨蜜，先前曾傳出友情生變，近來被發現2人始終不在徐若瑄的多人直播時同時出現，一查竟發現梁靜茹已經取消追蹤范瑋琪IG，讓2人有嫌隙的傳聞再度甚囂塵上，而對此事，范瑋琪則是在IG發文，疑似透露心聲。

日前徐若瑄開直播時，好姐妹范瑋琪、梁靜茹卻一直不同時出現，網友猜測兩人友情是否出現裂痕，一搜尋竟發現梁靜茹已經取消追蹤范瑋琪IG，范瑋琪則是依舊關注梁靜茹，而范瑋琪今（10）日分享觀賞《The Global Trends Every Smart Person Should Know》的照片，並正能量的寫道：「Life is only as good as your mindset～正面的想法能帶給我好的能量和好的生活，每天提醒自己。」疑似回應傳聞。

范瑋琪與梁靜茹一直是眾所皆知的好姐妹，但范瑋琪在梁靜茹於2019年爆出婚變時，透過經紀人回應：「隱約有聽說。」遭網友批評是大嘴巴，梁靜茹雖然發文力挺，但卻刪掉了與范瑋琪的合照，傳出友情生變，而這一次2人又在直播中沒有同時出現，再度引發各界猜測。

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