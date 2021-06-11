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《想見你》鐵三角合體！許光漢自曝防疫追劇片單　「苦中做樂才是贏家」

許光漢▲許光漢睽違2個多月更新臉書和IG。（圖／許光漢臉書）
文 : NOWnews今日新聞

30歲許光漢3月底因切割拒用新疆棉的品牌，被台灣網友扣上親中帽子，似乎為避免社群平台變成輿論戰場，臉書及IG已長達2個多月沒有更新。近來本土疫情嚴峻，許光漢9日終於發布新貼文，除了呼籲防疫，也報告近況，一句「想辦法苦中做樂的人，才是贏家」耐人尋味。

許光漢以文青又詼諧的口吻說：「宅在家的日子，大家血液裡的快樂指數應該都降了不少，對於平時有在宅的人來說應該是不降反升，家長們的血壓應該是升了不少…」接著喊話：「為了不辜負所有醫護、防疫人員們的辛勞，我們再堅持一下。」

▲▼許光漢分享生活、工作照。（圖／許光漢IG）
▲▼許光漢分享生活、工作照。（圖／許光漢IG）

此外，許光漢建議，居家防疫期間可以培養一些興趣，並舉了一些無厘頭的例子，「想辦法苦中做樂的人，才是贏家。」他也推薦已經追完的片單，有《六人行》、《浴血黑幫》、《悄悄告訴她》、《醉好的時光》和《愛x死x機器人》，「真的不知道有什麼興趣，就自拍吧！觀察自己也是一門哲學。」

最後，許光漢叮嚀：「端午連假減少流動之必要，但在家該動的還是要動，免疫力拉起來，數字降到最低，你的血壓才會降低，快樂指數才會提升。」並祝大家平安健康，隨文附上黑白帥照、與柯佳嬿、施柏宇視訊搞怪的截圖，以及居家料理照片等，一解粉絲思念之情。（編輯：楊穎軒）

▲《想見你》鐵三角視訊合照。（圖／許光漢臉書）
▲許光漢防疫料理照。（圖／許光漢臉書）
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月10日累計確診10928例，累計死亡案例349例。（圖／NOWnews製表）
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月10日累計確診10928例，累計死亡案例349例。（圖／NOWnews製表）

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