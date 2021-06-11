崔智友老公出軌被抓包！開老婆BMW滑進摩鐵　紅牌牛郎洗底成科技新貴

南韓前娛樂記者金龍浩經營的網路節目《橫豎研究所》，以爆料藝人八卦著名，繼扯到劉在錫無辜陷入性醜聞、韓藝瑟男友是牛郎、全智賢離婚等內容後，9日又爆出崔智友的老公，其實也是牛郎，崔智友甚至為愛替老公洗底，不但是他公司的金主，還買BMW名車給對方，但老公卻被爆料開車載女性去摩鐵開房，事情延燒一天，至今仍是韓網話題討論度極高的新聞。

崔智友2018年嫁給圈外男友，對方小她8歲，據傳是科技新貴，但不少媒體起底男生之前是首爾江南的紅牌牛郎，《橫豎研究所》更指出崔智友與老公，應是透過韓藝瑟、車藝蓮、韓佳人、高素榮等人的「卡拉OK朋友群」牽線認識。

金龍浩在《橫豎研究所》透露，崔智友、韓藝瑟、車藝蓮、韓佳人、高素榮5人是「唱歌好朋友」，韓藝瑟就是在卡拉OK認識現任男友，暗指男方身分是牛郎；更爆料崔智友的老公也是牛郎出身，因為改不了牛郎本性，近期竟開著崔智友買給他的BMW名車，載其他女生去摩鐵開房間，金龍浩秀照佐證之外，更首度公開男方真面目。

崔智友當年結婚時，就有傳出老公曾是牛郎，但遭到女方公司「YG娛樂」否認；現在男方資料一一浮上檯面，除了不少媒體證實牛郎身分，更指出他2014年與朋友創公司，背後金主就是崔智友，男方之後改掉花名，網友議論崔智友為愛不惜一切幫老公洗底，結果男生卻爆出軌，引起全網熱烈討論。

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