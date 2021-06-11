梁靜茹、范范閨蜜情斷？女星點破交友原則「要挑」：哪有時間對所有人好

IG連線直播風靡娛樂圈，明星現在不只曬恩愛，連閨蜜情也能秀！不過網友如名偵探柯南，喜歡抽絲剝繭追查藝人彼此間的關係，最近梁靜茹就被發現默默取消關注范瑋琪（其實2年前就已取消），刪光了彼此合照，連線徐若瑄的IG直播時，也始終沒有同框，這對昔日姊妹淘是否撕破臉的傳聞甚囂塵上。

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女生喜歡小團體的親密感，熱愛聚會分享，在娛樂圈裡抱團取暖、彼此鼓勵，並不是件壞事。台灣最出名的好姊妹，應屬以大小S領頭的「七仙女」，從華岡藝校出身的大小S、吳佩慈、阿雅，加上同齡層的范瑋琪（范范）、范曉萱、Makiyo，各個貌美如花，姊妹們的聚會一打開話匣子就停不下來。

我們常說，感情需要經營，卻忽略閨蜜也需要培養。隨著人際關係擴展、事業發展、結婚生子，女人們的圈子變了，友情也變了。

從《康熙來了》訪談，我們可以觀察到閨蜜情的轉變。范瑋琪曾經允諾小S，未來生小孩要讓她當乾媽，結果懷孕時卻消失一段時間，直到誕下「飛翔雙胞胎」後，大小S欲到月子中心探望，才發現好友有了新閨蜜，梁靜茹、楊晴瑄、賈永婕都比他們更早見到新生兒，她也不是唯一的乾媽，內心一度很不爽。

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范瑋琪與梁靜茹同為歌手身分，那時常一起搭飛機、跑海外通告，成了無話不談的閨蜜。梁要生下兒子的前一天，還約范范喝咖啡；婚後彼此更有話聊，她們組了個「媽媽群組」，一起分享媽媽經，成員有梁靜茹、楊晴瑄、賈永婕，然而同樣已婚生子的小S不在群組裡，范范說怕她太忙沒有邀請。

大小S則與阿雅、范曉萱友情不變，40歲過後，她們完成出遊願望，一起到緬甸錄製旅遊綜藝《我們是真正的朋友》，大S形容四姊妹「還是死小孩，沒有變，還是那麼神經！」一起做菜、唱歌、划船、搭上熱氣球，她們盡情吐槽對方造型、比較誰的廚藝高超、一起暢聊夢想，一起收到偶像木村拓哉的祝福感動痛哭，就像一群「沒有血緣關係的真正姊妹」。

前年，梁靜茹結束9年婚姻，對於婚變原因，雙方不願多說，范范卻透過經紀人表示「隱隱約約有聽說」，被網友砲轟成大嘴巴。小S被問到此敏感事件，不但沒有逃避，還表態支持好友，稱「范范是我BEST FRIEND！不是假閨蜜」、「我跟她認識20年，她會沒事去發言嗎？拜託大家好好用腦袋想一想，一定是有人請她發言的嘛！」連兩人練習倫巴舞，想要拍張合照上傳，范范還擔心被網友攻擊，讓她覺得很心疼。

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娛樂圈新人輩出，競爭相當激烈，醫美技術先進，大量的美女被複製產出，女星們被逐漸上升的年齡追趕著，再親密的姊妹淘被放在廣告代言、表演邀約的挑選場合上，人人都是競品，哪能顧上情分，遇到對方惹禍出事，通常保持沉默為上策，像小S這樣身處在暴風圈，還願意為姊妹淘說話的人並不多。

閨蜜不在多，關鍵在於是否真心。

陸綜《妻子的浪漫旅行》裡，劉濤和好閨蜜秦海璐分享內心話，說自己是一個挺長情的人，秦問：「那妳怎麼只有兩個閨蜜？」劉濤脫口而出：「因為我也是很挑的，我哪有時間對所有人好啊！」

結了婚以後，多數女人把家庭順位排在第一，沒有太多時間與閨蜜敘舊，忙忙碌碌地，連朋友都過沒了。因為怕打擾對方，不好意思主動聯絡，朋友先從LINE訊息欄裡消失了、再從臉書動態裡消失了，慢慢地，也從生活裡消失了。

劉濤說，她還是留下了幾個朋友，如6年前因《羋月傳》結成好友的孫儷，每次去上海就一定會相約吃飯聚聚，但也只能約吃午飯，因為一過下午4點，孩子就回來了。專注家庭的孫儷，拍戲精挑劇本，其餘時間在家練書法、養生、下廚，生活過得有滋有味，卻被傳成「人緣差」，在圈內沒什麼朋友。

亦舒的小說《流金歲月》裡，出身富門的蔣南孫與寄人籬下的朱鎖鎖，宛如兩個平行時空的家境，卻能攜手成為好閨蜜，遇困頓時不離不棄，滿足於「人生得一知己，足矣」。

閨蜜，不是溫馨的請客吃飯。IG關注、合照、願意為對方慶生，固然是一種友情象徵。亦舒形容，最好的友誼境界是「我成功，她不嫉妒；我萎靡，她不輕視」。隨著認識的時間拉長，培養出共同默契，全然接受對方，沒有嫉妒，也沒有恐懼。見面時不必比較誰的狀態佳、名牌包多或另一半更優秀。

​戀愛都可能分手，閨蜜當然也可能淡了，沒辦法每個都要好一輩子。有時候過度社交，不如獨立思考，明星本就無需配合粉絲思維，去維護和閨蜜們的關係，就算私底下感情好，也不必每次聚會都得公開合照，否則動輒得咎，結果適得其反，自己開心快樂最重要。

閨蜜千千萬，挑完就剩倆，遇到契合的朋友得像追求愛情一樣主動出擊，才能牢牢維繫住。其他人保持君子之交淡如水，亦是一件好事，畢竟，「我們哪有時間對所有人好啊！」