翁家明招認打了「特權疫苗」！擔任好心肝10年志工：以為需要幫忙

好心肝診所爆發「特權疫苗」，插隊施打的名單遍及媒體大亨、工商大老20人，演員翁家明也被爆搶先施打疫苗，今（11）日他透過經紀人坦承有施打疫苗，因為擔任好心肝志工長達10年，8日接到通知就赴診所報到。

翁家明透過經紀人表示，8日接到診所通知，請他過去打疫苗，因為自己擔任醫療志工多年，「接到診所通知要打疫苗時，以為可能是診所人力不足，需要志工幫忙，又擔心志工有染疫風險，所以沒想太多，當天工作結束後去診所報到」。

據悉，翁家明長期擔任好心肝診所志工，曾協助診所義診事務，施打完疫苗之後，他也投入8點檔《多情城市》的拍攝，問及俞小凡是否也有施打疫苗？經紀人向《NOWnews今日新聞》表示不清楚。

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