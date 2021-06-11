侯昌明、郭子乾被譙翻！翻供承認先打疫苗　利用藝人特權謊稱「去健檢」

近來爆發「好心肝診所」疫苗之亂，許多名人都在特權施打疫苗名單內，其中藝人侯昌明夫妻、郭子乾昨（10）日都否認提前施打疫苗，但今（11）日稍早卻通通翻盤自打臉，也因此引起網友不滿，遭網友留言狂酸「自私」。

「好心肝診所」被爆出私下違規替肝基會、診所志工施打疫苗，之後則是遭抖出許多名人都已經施打了疫苗，侯昌明夫妻也在名單之內，對此消息，侯昌明、曾雅蘭昨天被問到是否有接到診所通知去打疫苗，2人的經紀人回應：「他們也在那邊做健檢，但不是志工，沒有接到診所通知。」

沒想到他們才隔1天便翻供，夫妻倆透過經紀人表示，2人以資深志工的身分施打疫苗，因為會去診所幫忙，怕有染疫風險，所以去打了疫苗。在事件爆發後，侯昌明也在臉書發文道歉，該篇貼文留言隨即被灌爆，遭網友狂酸：「自私！在這個社會上有多少比你們更需要先打疫苗而你們卻不顧慮到別人，竟然還用『志工』作為藉口真的是很噁心」、「第一線醫護人員情何以堪」、「你覺得道歉了，醫護人員就有疫苗了嗎？」

另外一位也有施打疫苗的藝人是郭子乾，日前經紀人被問到此事，經紀人信誓旦旦回應，每年診所都會請郭子乾去檢查，僅此而已，且沒有打到疫苗。孰料，郭子乾於今天稍早在臉書發表聲明，認了有接種疫苗，並強調在3月時，就已經預約自費，網友看到後，紛紛湧入郭子乾的臉書留言質疑：「第一批自費開打是4/21開始，3月根本沒有發布預約喔」、「特權當前，能拒絕誘惑的人真的不多，其實道歉就好，不用再牽拖什麼3月就想打，根本欲蓋彌彰。」也有網友罵道：「你家有80歲老人，第一線醫護的家裡沒有？他們冒著高風險每天每天加班，然後你把他們的疫苗搶走？還推家裡的老人出來擋？」

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