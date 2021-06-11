跑馬燈加註18禁！鳳梨遭詛咒肺癌飆髒話　粉絲虧「好怕你氣到中風」

網紅鳳梨鼠薯（吳泓逸）9日開直播與網友們互動問答，邊吃邊播是他一貫風格，有網友提問：「鼠薯你咳嗽好像得肺癌！」但這個玩笑似乎有點過頭，讓鼠薯氣得大罵：「我只是被嗆到，不要整天在那邊詛咒我。」有網友還擔心他因此氣到中風。

鳳梨先前直播時，曾脫口說出「別戴保險套」，事後有單親媽媽留言，擔心未成年兒子受影響，他近期在直播中都會先聲明「未滿18歲請勿觀看」，也在影片中放上標語，而網友各式各樣的提問，鼠薯一向來者不拒，有網友問「鼠薯現在要約多人運動怎麼辦？」、「鼠薯吃飯很大聲很不禮貌」、「鼠薯我很悶，能不能帶我出去玩」，這些白目問題讓鼠薯爆氣回覆，有紛絲因此擔心「好怕你氣到中風」。

還有網友問：「鼠薯你咳嗽好像得肺癌！」鳳梨解釋是自己剛喝飲料有點被嗆到，但他認為這個玩笑似乎有點過頭，涉及人身攻擊，讓他氣得大罵：「都無法說好話嗎？不要整天在那邊詛咒我。」（編輯：張雅雯）

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