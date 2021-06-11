影迷快崩潰！《玩命關頭9》延檔逾1個月　《黑寡婦》7月上映未知數

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）本土疫情於5月中大爆發，政府宣布全國實施第三級防疫警戒，屬於休閒娛樂場所的電影院被迫關門，許多排好檔期的好萊塢大片面臨延檔命運，影迷哀鴻遍野，《NOWnews今日新聞》民調邀網友選出「哪一部是你最怕看不到的強片」，結果日前出爐。

第三名為動作喜劇《殺手保鑣2》，得票數為8.96%；相隔近4年，首集的三大要角萊恩雷諾斯、山繆傑克森、莎瑪海耶克回鍋繼續耍嘴皮子，劇情延續上一集，為防止獨裁勢力摧毀整個歐洲，莎瑪海耶克飾演的潑辣老婆出獄後，被迫和萊恩飾演的保鑣執行任務，加上山繆傑克森，3人賤嘴功力再升級，不過本片原定16日在台灣上映，如今配合三級警戒延長，確定延檔。

第二名是漫威宇宙的第24部作品《黑寡婦》，得票數為20.42%；黑寡婦在《復仇者聯盟：終局之戰》壯烈犧牲，獨立電影將揭開她的身世，除了女主角史嘉蕾喬韓森外，還有瑞秋懷茲、弗洛倫斯佩治等實力派女演員，本片檔期定在7月7日，如今疫情未歇，下個月台灣漫威迷能否看到《黑寡婦》還存在變數。

冠軍拿下42.08%高票，為玩命關頭系列第10部作品《玩命關頭9》，與上一集相隔3年，本集由台裔導演林詣彬回歸執導，描述「唐老大」馮迪索與親如家人的團隊，攜手阻止親弟弟摧毀世界的計畫，但令影迷扼腕的是，電影原本5月19日要上映，無奈當天宣布全台三級警戒，片商只能將檔期延後。

第四到十名依序為，《厲陰宅3：是惡魔逼我的》、《尖叫旅社：變形怪獸》、《時尚惡女：庫伊拉》、《噤界II》、《比得兔兔》、《自殺突擊隊：集結》、《特種部隊：蛇眼之戰》。（編輯：楊穎軒）

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